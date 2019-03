Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a precizat ca PSD ia in calcul ca Olguța Vasilescu sa fie numita in funcția de consilierul onorific al premierului Viorica Dancila pentru infrasctructura. In aceste condiții fostul ministru al Muncii s-ar putea implica direct in dezvoltarea infrastructurii, dupa ce președintele Iohannis…

- Refuzata de trei ori de presedintele Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu anunta ca, in urma unei discutii cu Liviu Dragnea, a decis sa renunte la candidatura. Fostul ministru al Muncii isi motiveaza decizia prin dorinta de a se depasi blocajul guvernamental."Astazi,…

- Partidul Social Democrat va depune cat de curand o plangere penala pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis, a anunțat vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu. Ea a adaugat ca plangerea a fost deja redactata. „Va veni o plangere pentru inalta tradare. Cred ca dl Liviu Dragnea a vorbit…

- Premierul Viorica Dancila ii propune din nou pe Olguța Vasilescu - ministru al Dezvoltarii și viceprmier - și pe Mircea Draghici ca ministru al Transporturilor. Asta la doar cateva ore dupa ce președintele Iohannis a explicat de ce nu i-a acceptat la prima nominalizare.

- Olguta Vasilescu trece la amenințari dupa ce in presa au aparut speculatii despre un posibil conflict pe care aceasta l-ar avea cu Liviu Dragnea, liderul PSD. Fostul ministru al Muncii revine cu o serie de precizari prin care neaga un astfel de conflict.Alegerile prezidențiale din 2019, o…

- Este oficial! Mircea Draghici și Olguța Vasilescu, refuzați de Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a facut o declarație de presa, in cadrul careia a anunțat ce decizie a luat in ceea ce priveste nominalizarile facute de PSD pentru functiile vacante din Guvern, si anume Olguta Vasilescu si Mircea Draghici.…

- Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, liderii coalitiei de guvernare - Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu - au decis miercuri seara ca aceasta sesizare sa fie facuta. Dancila si Dragnea se vor intalni joi in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Totodata, secretarul general…

- Liviu Dragnea reactioneaza dur la speculatiile cu privire la un posibil refuz al presedintelui Iohannis de a-l desemna pe Mircea Draghici in functia de ministru al Transporturilor, dupa ce s-a aflat ca acesta ar fi vizat in cel putin un dosar penal."De ce sa nu-l desemneze? Pentru ca s-au…