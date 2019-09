Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul baimarean Stefan Ioan Gherghel a reușit sa ocupe locul I și sa obțina titlul de Campion mondial la proba de 100m fluture, reușind chiar sa stabileasca și un nou record. Gherghel impreuna cu alți patru sportivi legitimați reprezinta Gold Stars Baia Mare la Campionatele Mondiale de Inot Masters…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7270 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa luni. Totodata, pretul gramului de aur a sarit de 207 lei si a stabilit un nou nivel record, pentru a cincea oara consecutiv, pe fondul cresterii volatilitatii pe…

- Timișorenii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru ca operatorul de salubrizare sa ridice gunoiul menajer. Astazi, in ședința ordinara a Consiliului Local Timișoara, a fost votat un proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor de salubrizare practicate de catre Retim in…

- Inotatorul britanic Adam Peaty a stabilit duminica un nou record mondial in proba de 100 m bras, in cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu timpul de 56sec88/100 realizat in timpul semifinalelor, relateaza AFP. Peaty, campion mondial la 100 m bras in…

- Ianis Hagi a fost prezentat oficial la KRC Genk. Fostul fotbalist FC Viitorul a participat la o conferinta de presa, in care a explicat de ce a ales sa joace la clubul belgian. Hagi este vazut de cei de la Genk ca un jucator de mare perspectiva si va avea ocazia sa joace alaturi de belgieni in grupele…

- Populatia Germaniei a atins un nivel record de peste 83 milioane de persoane, anul trecut, in mare parte datorata migratiei din Europa de Est, Romania figurand in topul clasamentului, scrie Reuters.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunța primele masuri votate in CEx PSD cu privire la rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Teodorovici confirma impozitarea pensiilor speciale, dar și limitarea gratuitaților acordate pentru studenți pentru transportul CFR. “A fost o discuție legata de…

- Campioana la Wimbledon dupa finala cu Serena Williams, Simona Halep a fost și astazi in centrul atenției in complexul de la All England Club. La tradiționala ședința foto cu trofeul caștigat, Simona a aparut intr-o ținuta extrem de eleganta și a fost admirata de toata lumea.