- O alta modificare prevede marirea de la 6 la 23 a numarului de activitati in care pot fi angajati zilieri stipuleaza noua Lege promulgata de presedinte.Presedintele Romaniei a mai promulgat legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu mâner va fi interzisa începând cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora.

- Modificari in legislația produselor agroalimentare ecologice In ședința Guvernului din data de 4 aprilie 2018 a fost aprobat un proiect de lege care modifica și completeaza Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001,…

- Legea care interzice introducerea pe piata din Romania a pungilor din plastic subtire, cu maner (incapand cu 1 iulie 2018) si comercializarea acestora (incepand cu 1 ianuarie 2019) a fost promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis.

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 19 aprilie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai institutiei. In sesizare,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o noua serie de decrete. Seful statului a promulgat Legea privind reglementarea activitații de telemunca.Citeste si: Dragnea II RASPUNDE guvernatorului BNR si DEZMINTE un 'boicot' al PSD: 'Senatorii, REZERVE fata de Isarescu...'…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor, anunța News.ro.Potrivit proiectului…

- București, 23 februarie 2018 Domnului Calin Popescu-Tariceanu Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de…

- Ministerul Mediului vrea sa interzica pungile de plastic foarte subțiri. Autoritațile precizeaza ca nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creeaza cantitați ridicate de deșeuri abandonate. Ministerul vrea ca, in magazine, sa cumparam doar pungi reutilizabile. Astfel, comercianții…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Senatul a adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege al Guvernului care prevede ca sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Aceasta masura urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2019. Actul normativ…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei.

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. CCR a stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși in judecata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, iar plafonul de garantare de 100.000 de euro nu va fi modificat, a declarat Cristian Bichi, consilier guvernator BNR, comentand o serie de informatii aparute in presa locala in ultima perioada. Astfel,…