Este oficial: Ionut Done a fost numit temporar subprefect al judetului Constanta

- Ionut Done a fost numit in functia de subprefect al judetului Constanta informeaza Agerpres. Decizia a fost luata joi, in sedinta Executivului. Membrii Guvernului au adoptat hotararea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice…

- Ionut Done ar putea fi noul subprefect al Judetului Constanta.Informatia a fost confirmata pentru ZIUA de Constanta de reprezentantii PSD Constanta.Ionut Done a devenit varianta de lucru in urma cu o saptamana.Initial varianta sustinuta de PSD Constanta pentru functia de subprefect a fost Cristinel…

- Propunerea Uniunii Democrate Turce din Romania UDTR pentru functia de subprefect al judetului Constanta este Senol Ali. Potrivit presedintelui Uniunii, Osman Fedbi, acesta urmeaza fie investit in postul ramas vacant urmare a demisiei lui Levent Accoium. Senol Ali a lucrat ca director comercial in mediul…

- Un fost subprefect al judetului Constanta, Mustafa Levent Accoium, a fost numit in functia de secretar general adjunct la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, potrivit unei decizi publicate luni in Monitorul Oficial, conform news.ro.In 2014, Mustafa Levent Accoium a fost numit in functia de…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia cu numarul 275 din data de 15 octombrie 2018, privind detasarea fostului subprefect al judetului Constanta, Levent Mustafa Accoium la Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, cu calitatea de secretar general adjunct. Astfel,…

- Viorica Dancila a semnat hotararea privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre Accoium Mustafa Levent.Hotararea a fost publicata joi, 20 septembrie, in Monitorul Oficial. ...

- In sedinta de astazi a Guvernului Romaniei a fost aprobata hotararea privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre Accoium Mustafa Levent. Levent Mustafa Accoium a fost numit subprefect fiind reprezentantul…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures, informeaza agerpres.ro. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat,…