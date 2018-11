Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- De la 1 noiembrie, in Regatul Unit va fi permisa utilizarea cannabisului in scop terapeutic, pe baza de retete eliberate de medici.Ministrul de interne Sajid Javid, care a facut anuntul joi, a precizat ca masura nu va deschide calea spre legalizarea cannabisului in scop recreativ.

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa renunte la respingerea categorica a propunerilor Londrei in negocierile cu privire la Brexit, intrucat a crede ca aceasta 'va capitula' inseamna a-i judeca gresit pe britanici, transmite Reuters.…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a promis sa convinga Uniunea Europeana sa adopte sanctiuni mult mai severe impotriva Rusiei pentru tentativa de otravire a fostului agent GRU, Serghei Skripal și a fiicei acestuia, Iulia, scrie jurnalul.ro.

- Ministrul francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau, a afirmat vineri ca in negocierile referitoare la Brexit nu a fost inaintata nicio propunerea 'realizabila' cu privire la frontiera irlandeza dupa acordul preliminar obtinut in decembrie 2017, transmite AFP. Nathalie Loiseau…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …