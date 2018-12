Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a discutat cu primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, iar in urma acestei discutii si Deva se va alatura Aliantei Vestului, la inceputul anului...

- Primarii municipiilor Oradea (Ilie Bolojan), Cluj (Emil Boc), Timisoara (Nicolae Robu) si Arad (Gheorghe Falca) au semnat, sambata, 8 decembrie la Timisoara, actul pentru formarea Aliantei Vestului (AVE). Aceasta isi propune sa duca la o dezvoltare accelerata a acestei zone a Romaniei, prin atragerea…

- Deva vrea sa adere la „Alianta Vestului”, a anuntat primarul Florin Oancea, care a purtat discutii in acest sens cu primarul municipiului Oradea. Saptamana viitoare, Ilie Bolojan merge la Deva pentru discutii concrete cu privire la modul in care Deva se poate alatura structurii. Timisoara, Arad, Oradea…