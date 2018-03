Este oficial! Cu cine se iubeste acum Naomi Campbell!

Stiri pe aceeasi tema

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, cand oamenii au aflat ca acestea nu sunt reale, s-au infuriat…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews.

- Cantaretul Ed Sheeran a spus ca este deschis in ceea ce priveste realizarea unei piese care sa reprezinte Marea Britanie la Eurovision Song Contest, scrie NEWS.RO.Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent al unei vechi familii boieresti, s-a stins din viata la 90 de…

- Dua Lipa si Ed Sheeran se numara printre artistii nominalizati la Brit Awards care au castigat pozitii importante si au urcat in topurile muzicale din Marea Britanie in aceasta saptamana, cu cateva zile inainte de editia din 2018 a acestei gale, care va avea loc miercuri seara, informeaza Press Association.…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Simona Halep a postat pe Instagram o fotografie in care apare imbracata in echipament Nike. “Just Do It – I Just Did It”, a scris Simona Halep. “Este cea mai buna decizie pe care o puteam lua. Sunt cele mai frumoase haine pe care puteam sa le port si sunt foarte multumita de conditiile financiare [...]

- Asa reiese dintr-un recent studiu intocmit de ING. Acesta mai spune si ca peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala si in cadrul…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times. - continua -

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile". - continua -

- Anonimul englez a calatorit in 1857 pe Dunare si Marea Neagra cu nave cu abur austriece, de la Budapesta la Constantinopol Istanbul. Prin Pacea de la Adrianopol din 1829, Rusia anexase Delta Dunarii si deschisese navigatia pe Dunare. Ca urmare, in anii 30, in Austria au fost infiintate doua companii…

- Iata-le pe Spice Girls, dupa 20 de ani si multe povesti la activ. Acordul pentru reunire a fost gasit, scrie \'\'Sun\'\'. O intelegere de 50 de milioane pentru o revenire impreuna in acest an. Si nu intamplator, in ziua dezvaluirilor, pe profilul de Instagram al Victoriei Beckham a aparut o fotografie…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Este doar o “chestiune de timp” pana cand Marea Britanie va deveni tinta unui atac cibernetic major, a avertizat marti directorul Centrului national britanic pentru securitate cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, transmite PA, informeaza AGERPRES . Potrivit lui Martin, pana acum Marea Britanie a avut…

- Transferul lui Alexis Sanchez la Manchester United a fost confirmat in aceasta seara, clubul britanic postand pe contul de Instagram o fotografie cu fotbalistul in tricoul echipei antrenate de Jose Mourinho. Chilianul era in ultimul an de contract cu Arsenal și a evitat sa semneze prelungirea, așa ca…

- Umbla vorba pe la Hollywood ca supermodelul Naomi Campbell are un nou iubit. Unul tinerel, pare-se! Naomi are o relație cu un tanar artist Potrivit ”Mirror”, Naomi Campbell (47) traiește o frumoasa poveste de dragoste cu muzicianul Skepta (35). Cei doi s-au cunoscut printr-un prieten comun, iar de atunci…

- Vedetele de la YouTube și Instagram au interdicție la un hotel de lux din Dublin, Irlanda, din cauza unei tinere de 22 de ani care a încercat sa porneasca un scandal dupa ce i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopți.Conform publicației The Independent,…

- Cantaretul si compozitorul englez Ed Sheeran s-a logodit inainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn, o prietena din copilarie, a anuntat artistul. „M-am logodit chiar inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt incantate, de asemenea”, a scris…

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit intr-un accident. Tanarul avea doar 37 de ani. Anunțul despre moartea lui Victor Spirescu a fost gacut de un prieten de-ai tanarului, pe Facebook. „Azi am pierdut un prieten drag mie…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Cantareata pop Dua Lipa a primit sambata seara cele mai multe nominalizari - cinci - la Brit Awards, considerate cele mai prestigioase premii atribuite de industria muzicala din Marea Britanie, informeaza Press Association. In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Ne așteptam sa aflam detalii despre nunta anului 2018, eveniment deja anunțat de Ricky Martin ca ar avea loc in urmatoarele luni, și, iata ca, am fost luați prin surprindere de declarația artistului facuta pentru E!News, la premierea filmului The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.…

- Trupa americana Foo Fighters va sustine pentru prima data un recital la gala Brit Awards in cadrul editiei din 2018 a acestui eveniment muzical, informeaza PA. Formatia americana, al carei solist este Dave Grohl, va debuta pe scena de la Brit Awards in luna februarie si va sustine apoi…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- FC Viitorul a facut o oferta de transfer definitiv al mijlocasului Ianis Hagi de la Fiorentina. ”Fotbal Club Viitorul anunta public ca, în data de 30 Decembrie 2017, a transmis în mod oficial clubului Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv,…

- Alexandra Dinu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu actorul Jeffrey Greenstein. Care este dieta Alexandrei Dinu. "Am slabit imediat 4 kilograme" "Singura și unica... aceste cuvinte pot fi folosite pentru a o descrie in atatea moduri diferite. Dar, pentru mine, ea este singura…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News.Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul pentru o SCHIMBARE...'…

- Guvernul ne pregateste unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ni le putea face intre Craciun si Anul Nou: angajatii Fiscului vor primi suplimente salariale reprezentand 15% din sumele recuperate de la contribuabili. Este ultima dovada, dintr-un lung sir, care atesta ca Romania a devenit, oficial,…

- La o suta șaptezeci și unu de ani dupa transmiterea primului mesaj electronic pe o linie care se desfașoara alaturi de calea ferata dintre Bruxelles și Antwerp, expedierea finala va fi trimisa și primita pe 29 decembrie. Faptul ca aceasta tehnologie a secolului al XIX-lea este inca in desfașurare…

- Lideri de opinie, inclusiv staruri ale mediilor de socializare online ce au contacte cu branduri din industria produselor de lux, au primit notificari din partea autoritatilor de reglementare din SUA, Marea Britanie si Franta ca risca sa intre sub incidenta legilor privind publicitatea, scrie WSJ.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Nadia Comaneci: "Ziua nationala a noastra" Nadia Comaneci, cea mai cunoscuta sportiva a Romaniei, care a rescris istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal cu primul zece din istoria gimnasticii, a distribuit pe contul oficial de Facebook un clip de 8 secunde care a strans peste…

- Anastasia Soare, regina Sprancenelor, are o viața extrem de agitata. Despre programul infernal pe care il are intr-o zi a vorbit in cadrul unui interviu. Cand vine vorba de sprancene la Hollywood, vedete precum Jennifer Lopez, Madonna, Oprah, Naomi Campbell, Charlize Theron sau Claudia Schiffer stau…