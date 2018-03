Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa potrivit caruia consilierii care nu se prezinta la sedinta sau refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali, in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor, informeaza Agerpres.ro. Propunerea legislativa…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea legilor Justitiei in acord cu decizia Curtii Constitutionale, ideea fiind 'de a avea…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului.Propunerea…

- „Prin prisma ultimelor informatii cuprinse in raportul public al Curtii de Conturi a Romaniei, legate de deficientele constatate cu privire la formele de proprietate din ariile protejate, importanta promovarii acestui proiect de lege sporeste considerabil. Sunt necesare de urgenta masuri concrete pentru…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere.Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Presedintele PSD ar putea fi audiat in legatura cu declaratiile privind SPP Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Senatorii din Comisia de aparare au decis sa solicite comisiei similare din Camera Deputatilor convocarea unei sedinte comune pentru a analiza daca liderul PSD…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Consilierii locali sunt convocati luni, 12 februarie, de la ora ora 16.30, in sedinta ordinara pentru a dezbate doua proiecte de hotarare, printre care si aprobarea bugetului pe anul 2018, precum si estimarile pentru perioada 2019-2-21.

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera Deputatilor, anunta Agerpres.

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Razvan Mareș ramane viceprimarul Devei, dupa ce nu au fost suficiente voturi in ședința de consiliu local. De la ședința ordinara de astazi lipsesc toți consilierii PSD și viceprimarul Ovidiu Moș. De pe ordinea de zi s-a retras punctului 4, cel in care s-ar fi votat noul viceprimar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Cu o zi inaintea ședinței extraordinare a Consiliului local, in care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2018, reprezentanții Primariei anunțau, pe pagina oficiala a instituției: ”In ciuda faptului ca 2018 va fi un an dificil, administratia locala propune ca nivelul impozitelor…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale. Decizia a fost luata, vineri, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Data referendumului…

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- Faptele care au determinat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate se prescriu in termen de trei ani de la data savarsirii lor, potrivit unei propuneri legislative semnata de 105 parlamentari PSD si inregistrata joi la Camera Deputatilor. Propunerea legislativa a fost initiata…

- "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional o procedura care priveste alte institutii", a explicat senatorul PSD Serban Nicolae, cel care a propus eliminarea acestor texte de lege. Este vorba de art. 30, alin. 6, 7 si 8 din Legea CSM. "Se instituie in Legea…

- Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul general si viceprimarii Capitalei, precum si presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene vor putea detine…

- Proiectele de lege privind organizarea judiciara si functionarea CSM Miercuri încep în plenul Senatului dezbaterile proiectelor de lege privind organizarea judiciara si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii, care au fost dezbatute, marti seara, într-o atmosfera…

- Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Printre cele mai importante modificari aduse de comisie se numara…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- "Am avut o discutie in aceasta dimineata cu domnul senator Baciu care si-a motivat eroarea votului dat prin simplul fapt ca nu a fost prezent la sedinta de grup de ieri (luni-n.r.) dimineata, convocata de domnul presedinte Traian Basescu prin care foarte clar s-a trasat decizia de a vota in bloc…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. Senatorii au adoptat cateva amendamente propuse de Serban…

- Senatul a decis, marti, prelungirea sedintei de plen, pana la epuizarea dezbaterilor asupra modificarilor propuse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Propunerea a venit din partea senatorului social-democrat Serban Nicolae si a fost adoptata cu 69 de voturi pentru,…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Prima lege a Justiției, cea care prevede Statutul magistraților, intra marți la vot în plenul Senatului. Comisia speciala a adus mai multe modificari proiectului. Un amendament important este ca președintele poate refuza motivat o singura data numirea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT.…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente fiind…