Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul biatlonist norvegian Ole Einar Bjoerdalen, in varsta de 44 ani, cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarna, si-a anuntat oficial retragerea din activitate la finalul acestui sezon, informeaza AFP. "As mai fi putut continua cativa ani, insa acesta este ultimul…

- Joi, 29 martie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții Unite, conform dispozițiilor art.25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru sesizarea Curții Constituționale cu privire…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe finalizeaza detaliile pentru un summit cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 18 aprilie pentru a discuta strategia inaintea unei propuse intalniri intre liderii nord-coreean si american, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial din partidul la putere in Japonia,…

- Aflata oarecum la inceput, tinand cont de faptul ca abia la anul va termina prima promotie, specializarea Arta actorului, din cadrul Colegiului National de Arte "Regina Marialdquo; din Constanta, am putea spune ca se afla la ora... pargului, la primele roade. Cel putin aceasta au vrut sa demonstreze…

- Polițistul erou din Franța s-a casatorit pe patul morții. Iubita lui a plâns pe tot parcursul ceremoniei. Polițistul erou al Franței, împușcat mortal de un jihadist, când s-a oferit sa fie el luat ostatic în locul unei femei, s-a casatorit cu doar câteva ore înainte…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch.

- Derby-ul Ligii a 4-a dintre CSA Steaua si Academia Rapid, programat in etapa a 23-a, se va juca pe terenul celor de la Concordia Chiajna. Partida va avea loc pe 13 sau 14 aprilie, data exacta urmand a fi stabilita ulterior. Conform surselor ProSport, derby-ul Ligii a 4-a dintre…

- Mai multe localitați din Bacau risca sa fie obligate prin lege sa-și schimbe denumirea. Este vorba despre acele localitați care au in componența numelui litera „i”. Acestea pot fi schimbate pe viitor cu litera „a”, așa cum prevede o hotarare a Adunarii Generale a Academiei Romane din anul 1993, cand…

- Cum subiectul unei posibile reveniri in Liga 1 apare din ce in ce mai des in discursul lui Marius Sumudica (47 de ani), Gigi Becali a tinut sa-l linisteasca pe Nicolae Dica (37 de ani). Intrebat despre posibilitatea unei colaborari cu tehnicianul de la Kayserispor, finantatorul FCSB i-a dat un vot…

- Liviu Varciu și-a botezat fetița, Anastasia, duminica, 18 martie 2018. Eveniment mare pentru Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut . Artistul și actuala sa iubita, Anda Calin , și-au botezat fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fiica adolescenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost drag ca iubita lui, Irina, la insotit la Congresul PSD de sambata. Liderul social-democratilor a spus ca nu a cerut-o in casatorie si ca inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie si nicidecum nu este un inel de logodna. „Pur…

- Tanarul din Tismana, acuzat ca și-ar fi mutat iubita la volan, in urma unui accident rutier soldat cu decesul acesteia, pentru a scapa de pușcarie, ar putea afla verdictul instanței in aceasta saptamana. Sergiu Adrian Geagu este judecat de la sfarșitul anului 2016 pentru ucidere din culpa,…

- Un incident mai puțin obișnuit a ajuns obiectul unui dosar penal aflat pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Un agent de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj este acuzat ca, aflat in timpul serviciului, și-ar fi lovit iubita, scrie lugojinfo.ro.…

- O comunitatea intreaga este in stare de soc dupa ce doi tineri de 23 de ani au fost gasiti morti intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Se pare ca un tanar de 23 de ani s-a dus dupa program la barul din localitate, acolo unde lucra iubita sa, s-au certat, iar brabatul a scos un […] The post Crima…

- Adorata, adulata, cantata, povestita și asemanata cu multe dintre minunile lumii, a fost, este și va fi iubita cu ardoare. Ca este mama, iubita, sora sau soție, inainte de toate este Femeie. De-a lungul timpului, in istorie, femeile au aratat ca, deși par fragile, sunt puternice și au schimbat lumea,…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters.Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a…

- Studentul care si a ucis iubita, dar si un vecin, este fiul unui fost oficial din Ambasada Libiei, scrie antena3.ro.Dupa ce a ucis o pe fata, studentul libian a omorat si pisica fetei, iar apoi a iesit pe scara blocului din cartierul Titan, acolo unde a injunghiat mortal si un vecin in varsta de 64…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si pe un vecin, in scara blocului. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Surse judiciare au precizat ca, sambata seara, un tanar…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- GEST EXTREM DEZAMAGIT…Tanarul de 19 ani era extrem de afectat dupa ce parintii au divortat si mama sa a plecat in strainatate. Ultima deceptie, despartirea de iubita sa, i-a pus capat ! TRAGEDIE…Gest extrem al unui tanar de 19 ani din satul Chircesti, comuna Miclesti. Suparat ca iubita, fata cu care…

- Cum arata Lidia Buble la 13 ani. Artista a publicat imaginea pe contul de socializare, nu inainte de a le transmite admiratorilor ei, sa nufaca glume pe seama ei. Lidia Buble le-a aratat celor care o apreciaza cum arata ea la varsta de 13-14 ani.Fanii s-au amuzat și au felicitat-o pentru curaj. „Am…

- Fiul actorului Rob Delaney a murit la vasrta de 2 ani. Baiețelul suferea de cancer de mai mult timp și din pacate a pierdut lupta cu viața. Anunțul trist a fost facut de tatal lui pe pcontul de socializare. Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul larg dupa…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Iubita lui Liviu Varciu, Anda Calin, inca sufera dupa dispariția tatalui ei. Aceasta a scris un mesaj zguduitor despre parintele ei. Anda Calin este femeia care l-a facut tatic pentru a doua oara pe Liviu Varciu , in toamna anului trecut. Anda Calin, care este implicata in acte umanitare , și-a pierdut…

- Un politist de 33 de ani, angajat in cadrul Serviciului de Crima Organizata Slatina, a ajuns la spital, in stare grava, marti noapte, dupa ce el si iubita lui s-au jucat cu pistolul barbatului, care s-a descarcat accidental. „In cursul ...

- Dinamo avea programat ieri, de la ora 11:00, ultimul amical de la Limassol, dar partida s-a anulat in ultimul moment. Motivul oficial este terenul impracticabil, dar sursele GSP susțin ca, de fapt, "cainii roșii" s-au speriat ca ar putea fi implicați intr-un blat, avand in vedere ca echipa cipriota…

- Militarul criminal care si-a omorat mama copiilor dupa ce a injunghiat-o de 17 ori a sunat la 112 imediat dupa cumplitul gest. Ajuns in fata anchetatorilor, barbatul le-a dezvaluit acestora de ce a alertat politia.

- Si-a ucis iubita cu cinci lovituri de cutit intr-un exces de furie, dar apoi a declarat ca ii pare rau si ar fi vrut doar sa o sperie. Nimeni dintre apropiati si nici sefii subofiterului nu credeau ca ar putea sa fie capabil de un asemenea gest.

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat, marti, in jurul orei 16:00. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri. A

- Maluma este pe val, asta dupa ce piesa"Felices Los 4" a devenit un hit mondial. La asemenea succes si la felul cum arata, artistul este inconjurat numai de femei frumoase. Pentru domnisoarele care ii urmaresc fiecare miscare, insa, avem o veste rea: cantaretul are o relatie cu modelul Natalia Barulich.

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Anda Calin, femeia care l-a facut tata pentru a doua oara pe Liviu Varciu, iși ocupa timpul nu doar cu creșterea fetiței lor, dar și cu acte caritabile. Așadar, multe surprize pentru artist, in ultima perioada, cand viața sa s-a schimbat total. Liviu Varciu traiește o frumoasa perioada din viața sa.…

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, dupa decizia conducerii PSD de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, ca "in mod oficial nu mai exista Guvernul Romaniei, ci doar Guvernul lui Dragnea si al Teldrumului". "Din acest moment este clar si evident pentru…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Mircea Badea are o relație de ani buni cu Carmen Bruma, impreua cu care are și un copil. Puțina lume știe ca celebrul prezentator a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de alta femeie, inainte sa o cunoasca pe Carmen Bruma.

- Bulgaria și-a inceput, astazi, oficial, mandatul de 6 luni al președinției rotative a Uniunii Europene. Colegiul comisarilor europeni a avut discuții cu miniștrii bulgari, iar președintele comisiei, Jean Claude Juncker s-a intalnit cu președintele și cu premierul Bulgariei.

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- FC Viitorul anunta ca jucatorul de fotbal, George Tucudean a fost transferat la CFR Cluj pe o treime din suma speculata in presa sportiva in ultimele zile.Totodata, clubul FC Viitorul ii multumeste jucatorului pentru evolutiile in tricoul Viitorului si ii doreste mult succes in viitor.Sursa foto si…

- A muncit si le-a dovedit turcilor ca merita sa ramana titulara postului de prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela Cristea. Iubita lui Victor Slav a castigat ”meciul” cu…

- Nefolosit in acest sezon la prima echipa a Fiorentinei in niciun meci oficial, tanarul mijlocas Ianis Hagi ar putea reveni la FC Viitorul, formatia de la care s a transferat la clubul italian. Campioana Romaniei a trimis o oferta de cumparare definitiva a lui Ianis, iar tatal jucatorului, Gica Hagi,…

- Inainte ca Ioana Toma sa-si inchida pagina de Facebook, aceasta și-a schimbat numele pe pagina de socializare din Ioana Toma in Ioana Ally. Cu putin timp inainte ca Dana Grecu sa anunte ca a avut parte de o schimbare importanta in viața, Ioana Toma l-a etichetat intr-o poza pe fostul sot al…