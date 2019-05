Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ales sa-și petreaca minivacanța de Paște și de 1 Mai atat in țara, cat și in strainatate, in destinații exotice. Destinațiile preferate ale romanilor pentru vacanța de Paște și de 1 Mai sunt Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si de pe litoralul romanesc, si Delta…

- Vasele de atac si de recunoastere ale Flotei ruse a Marii Negre, precum si sistemele de rachete de coasta au intrat pe indicativul 'la datorie', în contextul exercitiului NATO la Marea Neagra, potrivit Centrului National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii. Flota Marii…

- Festivalul este organizat de asociatia de magicieni „Magicni svet“ (Lumea magica), fondatorii asociației și designerii festivalului fiind iluzioniștii Piksi și Zeka. Festivalul, pe parcursul celor doua zile a cuprins seminarii, competitiile Stage Magic si Close-Up atat la juniori cat si la…

- Exercitiul multinational "Sea Shield 2019" La Constanta începe luni Exercitiul multinational "Sea Shield 2019", la care participa peste 2.000 de militari din sase tari, printre care si România. Pe parcursul acestei saptamâni, vor fi exersate proceduri de…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat la Tbilisi pentru Exercitiul militar NATO-Georgia 2019. "Marea Neagra are o importanta foarte mare pentru NATO si Georgia. Trebuie sa intelegem ca avem de-a face cu o suplimentare semnificativa a fortelor ruse in regiunea Marii Negre,…

- Un barbat in varsta de 20 de ani a fost acuzat de viol si uciderea jurnalistei de televiziune bulgare Viktoria Marinova, a confirmat marti procuratura bulgara, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro."Acest caz s-a dovedit a fi pur criminal", a declarat Rumiana Arnaudova, purtatoare de cuvant…

- Printre statele care concureaza la investitia celui mai mare producator auto european se afla Romania, Bulgaria, Serbia si Turcia, scrie Agerpres. Pe 18 noiembrie, seful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara ca producatorul auto cauta un loc pentru o noua fabrica multibrand in Europa de Est,…

- Un clujean vrea sa ajunga in Tibet pe jos, iar cei 7.000 de kilometri ar trebui sa-i strabata in noua luni. Pengo Zoltan, in varsta de 52 de ani, este un fost jurnalist. In prezent lucreaza intr-o companie de studii de piața și are acest vis de 20 de ani. Nu a avut insa curajul de a-l materializa, iar…