Este oficial! Boris Johnson, noul prim-ministru al Regatului Unit

- UPDATE, ora 18:00 – Boris Johnson a fost desemnat oficial miercuri prim-ministru al Regatului Unit de regina Elisabeta a II-a, dupa ce politicianul britanic a venit la Palatul Buckingham la putin timp dupa ora locala 15.00, relateaza AFP si Reuters. ‘Regina l-a primit in audienta pe onorabilul Boris…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului…

- Primire fastuoasa la Palatul Buckingham pentru președintele Donald Trump. Liderul american, insoțit de soția sa Melania, se afla intr-o vizita de stat de trei zile in Marea Britanie. Inainte sa aterizeze la Londra, l-a numit pe Boris Johnson "prietenul sau".

- Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si pe sotia acestuia, Melania, a decolat de la baza Andrews, de langa Washington, duminica seara, in jurul orei locale 20:45 (00:45 GMT), si este asteptat sa aterizeze pe aeroportul Stansted din Londra in cursul diminetii de luni. Vizita…

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a ...

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a Partidului Conservator. El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar…