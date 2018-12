Ce spunea Consiliul Legislativ, in avizul dat propunerii de lege: “norma ar putea fi interpretata ca avand caracter discriminatoriu in raport cu elevii din Romania ce urmeaza sa susțina bacalaureatul”



In Monitorul Oficial a fost publicata luni, 3 decembrie, Legea nr. 289 din 29 noiembrie 2018 care introduce un “bacalaureat pentru romanii de pretutindeni”. Noua lege modifica articolul 11 din legea educației nr. 1/2011. Tot ieri, in Monitor a fost publicat și Decretul semnat de președintele Klaus Iohannis pentru promulgarea noii legi.

Cum arata, alineat cu alineat, Legea publicata…