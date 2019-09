Este oficial: Amerocap vrea sa investeasca in Oil Terminal Constanta. Actionarul majoritar a luat act de intentie

Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații s-au reunit luni, la sediul din Kiselef pentru a decide strategia pe urmatoarea perioada in contextul in care PSD nu mai are majoritate in Parlament, iar activitatea Guvernului este blocata. In interiorul PSD parerile sunt imparțite cand vine vorba despre soluțiile care ar trebui adoptate.…

- Premierul a spus, dupa intalnirea cu deputatii PSD, ca a fost o discutie despre motiunea de cenzura care ar putea fi depusa de opozitie, mentionand ca le-a spus acestora ca trebuie sa fie uniti pentru a nu avea succes un asemenea demers. Intrebata cate voturi lipsesc PSD, Dancila a spus: ''Nu…

- ALDE se va reuni in cadrul Biroului Politic Central și al Delegației Permanente Naționale, ședințe in care se va discuta viitorul coaliției cu PSD și o alianța cu Pro Romania.Citește și: Mesajul intern al lui Tariceanu prin care anunța parafarea Alianței cu Pro Romania: se rupe coaliția PSD-ALDE…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, dezminte informatiile potrivit carora ar fi mers la Palatul Cotroceni pentru a se intalni cu presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD. "Fake news - Dupa sedinta CEx am venit la Ministerul Justitiei", sustine Birchall,…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal, potrivit Agerpres.

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- CEx al PSD se va reuni, miercuri, la Vila Lac 1, de la ora 18.00, in prima ședința dupa Congresul la care a fost aleasa președinte al partidului pe Viorica Dancila. Surse din formațiune au declarat, pentru MEDIAFAX ca o tema ar putea fi convocarea Congresului pentru desemnarea prezidențiabilului.Sursele…

- Actionarul clubului de fotbal Dinamo, Ionut Negoita, a afirmat, joi seara, ca i-a propus fostului antrenor al echipei, Mircea Rednic, sa cumpere pachetul majoritar de actiuni de 51% pentru suma de 3 milioane de eu...