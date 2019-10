Stiri pe aceeasi tema

- "Judecatorul a refuzat sa decida, declinandu-si competenta", a declarat avocatul Kamel Ben Messoud, care a depus marti o cerere de eliberare catre judecatorul insarcinat cu dosarul. "Vom face apel", a adaugat el. Karoui, publicitar urmarit din 2017 pentru spalare de bani si evaziune fiscala,…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP.Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP. Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi si Nabil…

- Un universitar fara partid impotriva unui publicitar aflat in inchisoare - presa tunisiana a pus luni pe prima pagina pozele lui Kais Saied si Nabil Karoui, care au dat amandoi asigurari ca s-au calificat in turul doi, pe baza exit-pollurilor, in absenta unor rezultate oficiale. Instanta electorala…

- Alegeri prezidentiale anticipate au fost convocate dupa ce primul presedinte ales democratic in Tunisia, Beji Caid Essebsi, a murit in 25 iulie, cu 5 luni inainte de incheierea mandatului.Campania electorala va avea loc pana pe 13 septembrie.Pentru prima data in istoria Tunisiei,…

- Politia tunisiana l-a arestat vineri pe Nabil Karoui, unul din candidatii favoriti la alegerile prezidentiale, acuzat, conform informatiilor aparute in presa locala, de infractiuni financiare, informeaza Reuters preluat de agerpres. Partidul sau, Inima Tunisiei, sustine insa ca este vorba de o manevra…

- Politia tunisiana l-a arestat vineri pe Nabil Karoui, unul din candidatii favoriti la alegerile prezidentiale, acuzat, conform informatiilor aparute in presa locala, de infractiuni financiare, informeaza Reuters. Partidul sau, Inima Tunisiei, sustine insa ca este vorba de o manevra politica…