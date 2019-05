Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei de zile, toți cei implicați vor zugravi cel puțin 30 de case din localitatea Eftimie Murgu, județul Caraș Severin. Vor „pune umarul” atat voluntari, cat și locuitorii comunei, proprietari ai caselor și oameni din administrația locala. Toți vor zugravi fațadele caselor din sat. Vreți…

- Asociatia Acasa in Banat da startul pentru inscrierea voluntarilor in proiectul Color the Village/Coloreaza Satul, derulat in perioada 20-22 iunie, la Eftimie Murgu (Rudaria), satul morilor de apa unice in Europa. Asociatia si-a propus sa zugraveasca, in trei zile din luna iunie, fatadele a cel putin…

- In urma cu exact un an, pe data de 11 mai, Asociația Acasa in Banat devenea complet funcționala și iși incepea, oficial, activitatea. Au fost renovate, conform reprezentanților asociației, 14 case in perioada de activitate a salvatorilor de locuințe. Reprezentanții asociației Acasa in Banat au lansat…

- Cele 22 de mori de apa de la Rudaria, aflate in județul Caraș-Severin și incluse in patrimoniul mondial UNESCO, sunt vizitate in fiecare an de cateva mii de turiști, rezervația mulinologica fiind unica in Europa de Est. Primarul comunei Eftimie Murgu, Mihai Vladia, ne-a declarat ca pe raul Rudarica…

- Se apropie cu pași repezi Sfanta Sarbatoare a Invierii, iar Diana, o mama tanara cu doi copii, merita un cadou deosebit pentru casa ei — o renovare. Haideți sa facem o fapta buna pentru Diana și copiii sai! Sambata, in 13 aprilie, la Șoimoș, langa Lipova, inainte de sarbatorile pascale, cei de la Asociația…

- Renovarea marca Acasa in Banat va avea loc sambata, 13 aprilie, la Șoimoș, langa Lipova, acolo unde locuiesc Diana și copiii ei. Voluntarii vor merge acolo pentru a-i renova casa și curtea. Veniți? „Pe Diana am intalnit-o intr-o zi cu soare, in curtea casei ei. Fiind in proces de divorț,…

- Color the Village (Coloreaza Satul) se numește proiectul prin care zeci de case din localitatea care acum se numește Eftimie Murgu (fosta Rudaria pana in anii 70) vor fi vopsite de voluntari care raspund apelului celor de la Acasa in Banat. Prima casa, numita și “turceasca”, pentru…

- Va puteți inscrie la Timotion, iar din banii pe care ii veți plati pentru a participa la o cursa sprijiniți și proiectul alesa, acesta – Color the Village – sau alte 19, sau puteți dona direct in contul proiectului pe care il susțineți fara a va pune incalțamintea de alergare in picioare. Cei…