Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami a ajuns la 1.200 de morti. "In total, au fost gasite 1.203 cadavre, dar multe nu sunt inca recuperate ori identificate", a declarat Insan Nurrohman, vicepresedintele organizatiei umanitare Aksi Cepat Tanggap. Bilantul anuntat anterior era de 844 de morti.…

- „Uniți sub tricolor prin sanatate”. Campania umanitara organizata de Spitalul Militar de Urgența „Dr. Ion Jianu” Pitești, aprobata și susținuta de catre Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale continua in luna septembrie in comuna argeșeana Caldararu. Astfel, sambata, 29 septembrie, intre…

- Klaus Iohannis cere Guvernului masuri de urgența in criza pestei porcine Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis îi cere Guvernului sa adopte de urgenta toate masurile pentru oprirea cresterii numarului de focare de pesta porcina africana…

- Mai multi sibieni din opt localitati, inclusiv din centrul istoric al municipiului de resedinta, au fost afectati duminica de ploile abundente, potrivit celor de la SC Apa Canal SA si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Cinci familii din centrul istoric al municipiului Sibiu au cerut…

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,4, a lovit dimineața cunoscuta destinație turistica Lombok din Indonezia, ucigand cel puțin zece persoane și afectand numeroase cladiri, transmite Reuters.

- La 100 de kilometri de vulcanul Yellowstone a aparut o fisura ce ii ingrijoreaza pe specialisti. Regiunea Grand Teton National Park a fost inchisa pentru ca geologii sa poata monitoriza activitatea din zona.

- Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul de asistența sociala, in parteneriat cu Spitalul Militar de Urgența „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu, cu Farmacia „Ecofarmacia” din Sibiu și Asociația „Filantropia Ortodoxa Sibiu” organizeaza duminica, 22 iulie, incepand cu ora 12.00, o activitate de acordare…

- Nelu Barbu spune ca nu a fost nicio discuție in ședința de Guvern, pe o Ordonanța de grațiere. Joi, Guvernul se reunește din nou la Palatul Victoria, a mai spus purtatorul de cuvant al Executivului. Barbu a confirmat și ca premierul Viorica Dancila va avea o intalnire, miercuri, cu președintele Klaus…