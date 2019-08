Este masturbarea un păcat? Dilema "este sau nu masturbarea un pacat" a macinat mintile a milioane de oameni si va continua provoace multe controverse. Iata care este raspunsul la intrebarea "este masturbarea pacat", potrivit site-ului gotquestions.org. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Sebastian Moga a declarat, vineri seara, dupa infrangerea inregistrata de Dinamo in meciul cu Poli Iasi, scor 0-2, ca dinamovistii nu au aratat “a echipa” si au cel mai slab start de campionat din istorie, potrivit news.ro.Citește și: Gabriela Firea reacționeaza! ‘Nu fug de raspundere’…

- Viitorul a trecut de Chindia Targoviște, scor 1-0. Viorel Moldovan și-a felicitat elevii devotament și afirma ca trupa lui Gica Hagi este cea mai spectaculoasa din țara. „Pacat! Am facut un joc excelent din toate punctele de vedere. Interpretarea tactica a fost exact cum am planuit-o. Imi felicit elevii…

- Lady Gaga se lanseaza in industria cosmetica cu un brand propriu “Ultimul lucru de care lumea avea nevoie era un nou brand de cosmetic… Pacat”, spune Lady Gaga in filmuletul prin care anunta lansarea liniei sale de produse cosmetic, Haus Laboratories. View this post on Instagram HAUS LABORATORIES…

- Rusalii 2019. Goana Rusaliilor inseamna goana lucrurilor necurate. In noaptea de sambata, dupa cantatul cocosilor de miezul noptii, fetele se sculau, se imbracau in alb, mergeau fara sa vorbeasca, in camp, acolo unde, cu o zi inainte, impletisera cununi.

- Seful Centrului de copii si juniori al Clubului Sportiv al Armatei, Adrian Bumbescu, a declarat, vineri, ca antrenorul Marius Lacatus a condus echipa de seniori "numai dupa capul lui", neacceptand sfaturi de la nimeni, si in consecinta este vinovat pentru faptul ca CSA Steaua a ratat promovarea in Liga…

- Jamie Carragher (41 de ani), analist Sky Sports și fost capitan al lui Liverpool, este de parere ca lui Jurgen Klopp ar trebui sa ii fie prelungit contractul dupa caștigarea Ligii Campionilor, fiind mult mai important pentru „cormorani" decat orice alt jucator. „Cred ca Jurgen Klopp este numarul 1…