Este mai avanajos sa cumperi mobilă la comandă ? Experții spun DA ! (Economic) Dupa o zi obositoare la munca, singurul lucru pe care ni-l dorim este sa ne simtim relaxati si sa petrecem timp alaturi de familie in spatiul nostru intim si confortabil. Pentru ca ne dorim atat de mult sa amenajam casa intr-un mod original si unic, care sa nu se demodeze, alegerea unui stil potrivit si implicit a pieselor de mobilier reprezinta o provocare destul de mare. Aspectul estetic al mobilei trebuie sa se gaseasca intr-un perfect echilibru cu functionalitatea ei, dar trebuie sa integreze corect si spatiului care ii este... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IKEA isi schimba radical modelul de business si trece la inchirierea de mobila. Ca optiune, evident. Gigantul suedez vrea sa se adapteze la obiceiurile de consum ale noilor generatii, devenite acum clientul de baza si de viitor. Este total diferit fata de cei ajunsi acum la varsta a doua sau trecuti…

- In perioada 28 – 31 martie 2019, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22 o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE…

- O aplicație gratuita, „Istoric vehicul”, te ajuta sa afli istoricul real al unei mașini, astfel incat sa nu fii pacalit atunci cand o cumperi. Aplicația a fost lansata de Registrul Auto Roman.

- Compania americana Raytheon isi consolideaza parteneriatul pe care il are cu industria romaneasca de aparare prin lansarea catre Aerostar a unei comenzi pentru lucrari destinate sistemului de aparare antiaeriana Patriot. Aerostar devine astfel parte din reteaua globala de aprovizionare a Raytheon,…

- Fiecare an vine cu tendințe interesante in design interior din care te poți inspira pentru amenajarea și decorarea locuinței tale. Anul 2019 nu face excepție de la aceasta regula. De la materiale, la culori și stiluri, specialiștii in design interior vin cu propuneri interesante. Funcționalitatea ramane…

- Daca nu ai curajul și nici banii necesari ca sa treci direct la o mașina electrica, cea mai buna alegere este una hibrid plug-in. Ai avantajul de a o utiliza atat pe carburant, adica pe benzina, cat și pe sistemul electric. Preferabil, ar fi sa o folosești doar in modulul electric, iar pentru București,…

- Volkswagen T-Cross, cel mai mic SUV din gama constructorului german, a fost prezentat oficial la finalul lunii octombrie. La scurt timp dupa evenimentul de prezentare, nemții au deschis și lista de precomenzi. In acel moment, pentru piața din Romania, Volkswagen pregatise o oferta de lansare disponibila…

- Paul Muntean, golgheterul turului Ligii a IV-a, cu 14 goluri, la egalitate cu R. Mihalțan (Olimpia Aiud), este prima achiziție invernala a CS Ocna ... The post Paul Muntean, prima achiziție a CS Ocna Mureș | Golgheterul turului Ligii a IV-a, sub comanda lui Mihai Manea appeared first on Ziarul Unirea…