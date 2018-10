Stiri pe aceeasi tema

- Modificare BOMBA in procedura de divorț! Schimbarea de proporții a aparut deja in Monitorul Oficial al Romaniei. Toți cei care divorțeaza vor putea face acest lucru.Concret, in conformitate cu Ordinul Ministerului Justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea si completarea acestor norme, cei care divorțeaza…

- Un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria, respectiv pentru regiunea Puglia, pe parcursul zilei de sambata, a fost emis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- CNA a decis cu doar trei zile inainte de votul la Referendumul pentru definirea familiei ca televiziunile și radiourile pot gazdui indemnuri la vot sau la boicot chiar și in zilele in care se va vota, iar organizația Active Watch considera ca forul a incalcat grav convențiile internaționale și legislația.…

- Inspectoratul National de Patrulare din Moldova informeaza toti conducatorii auto ca, pe 14 septembrie curent, a fost publicata in Monitorul Oficial legea privind instituirea unui mecanism integru de combatere a fenomenului de conducere a mijlocului de transport in stare de ebrietate.

- Restituirea taxelor auto. Romanii mai pot cere banii inapoi pana vineri, 31 august. Pentru a li se restitui acești bani, romanii trebuie sa depuna la ANAF o cerere, care poate fi descarcata AICI . Autoritatile au eliminat obligația anexarii documentelor doveditoare a plații, a copiilor carții de identitate…

- Romanii mai pot cere banii inapoi pana vinerea viitoare! Proprietarii de autovehicule care au achitat in trecut fostele taxe auto la prima inmatriculare in Romania a mașinilor mai au timp sa depuna cererea pentru restituirea banilor pana la finele lunii august 2018. 31 august este data limita pentru…

- Desi poate fi mai avantajos din punct de vedere financiar, un teren cumparat in extravilanul unei localitati poate crea probleme celor care vor sa-si ridice o casa. Notarul iesean Razvan Antohie explica Legea 17/2014, care reglementeaza procedura prin care se poate construi in afara localitatilor.