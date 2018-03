Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme s-a tot vehiculat informația potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineața, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat și daca se pregatește sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera,…

- “Nu este insarcinata Gina Pistol. Am vorbit cu ea in ultima vreme și nu este. Nu, nu sunt insarcinata. Nu imi doresc lucrurul acesta foarte mult. Nu e o prioritate acum pentru mine. Cand se va intampla, se va intampla și atat. Doar ca nu e o perioada pentru mine acum”, a declarat Gina Pistol la Antena…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de serioasa deși cei doi au incercat, atat cat s-a pututm sa-și traiasca povestea feriți de ochii curioșilor. Mai exact, chef Catalin Scarlatescu a facut o declarație care a dat naștere speculațiilor…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Liviu Varciu face dezvaluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numarul-record de invitați și despre cele mai trasnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” implinește 37 de ani peste cateva zile și e pe cale sa-și…

- Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- N-a durat mult dupa ce s-a aflat de schimbul de sms-uri dintre Smiley si Ana Baniciu, ca Gina Pistol a si reactionat. La doar cateva minute dupa, "Fundulet" a iesit si ea la atac cu un mesaj, probabil replica pentru ceea ce prezentatoarea "Asia Express" a postat.

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- Incepand cu 12 februarie, in fiecare luni și marți, de la ora 20:00, telespectatorii vor fi martorii unui maraton spectaculos prin țarile Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda, prezentat de frumoasa Gina Pistol.

- Gina Pistol a incercat sa se familiarizeze cu mancarurile inedite ale asiaticilor. vedeta a expetrimentat tot felul de mancaruri bizare. Provocarile s-au ținut lanț in experiența ,,Asia Express”, atat pentru concurenți, cat și pentru cei din echipa. Cel mai dur reality-show, care va fi difuzat pe Antena…

- Dornici sa nu isi expuna relatia in niciun fel, Gina Pistol si Smiley au petrecut o vacanta de vis departe de ochii curiosilor, tocmai in Thailanda. Odata reveniti in tara, cei doi indragostiti au avut parte de primele probleme din acest an.

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Gina Pistol traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Smiley. Chiar daca cei doi nu au vrut sa-si recunoasca relatia, la concertul sustinut in noaptea de Revelion la Sibiu, Gina Pistol i-a fost alaturi iubitului ei, fara sa se mai fereseasca de ochii curiosilor.

- Carmen Bruma și Mircea Badea sunt impreuna de aproape 18 ani și toata lumea se intreaba de ce nu au ajuns la altar pana acum, cu atat mai mult cu cat cei doi, din 2014, au devenit parinții unui baiețel, pe nume Vlad. Invitata la Antena 1, Carmen Bruma a dezvaluit amanunte picante din relația pe care…

- Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive. Nu de putine ori a dat cu farfuriile lor de pereti, insa recent a… Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive.…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda (Vezi AICI imaginile din aeroport), unde sa se poata bucura din plin de povestea lor de dragoste. Extrem de discreti in ceea ce priveste relatia lor, cei doi au publicat imagini pe retelele de socializare, doar cu peisaje.

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Au trecut cateva luni de cand relația lor a fost descoperita de publicațiile de scandal, insa Gina Pistol și Smiley nu au dat nicio declarație despre ce se intampla intre ei. Daca Smiley a refuzat complet sa discute acest subiect cu jurnaliștii, Gina a fost ceva mai prietenoasa și a dat de ințeles ca…

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata. Gina Pistol s-a intors recent din Asia, unde a filmat pentru noua emisiune Asia Express,…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…