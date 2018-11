Stiri pe aceeasi tema

- Familia Andreei Balan se inmulțește din luna martie, vedeta este insarcinata și cat se poate de fericita. Andreea a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru revista “Unica” ca, la inceputul lunii martie, ea și George Burcea vor deveni parinți pentru a doua oara.

- Oana Matache este insarcinata in patru luni, iar anul viitor isi va tine baietelul la piept. Sora Deliei este o femeie foarte puternica si hotarata, astfel ca face fata cu brio atat rolului de mamica, cat si celui de artista.

- Sora Deliei, aspru criticata pentru cum iși crește fetița. Oana Matache a fost prezenta in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanța petrecuta alaturi de Delia și soțul ei, in Mykonos, dar și despre micuța Jessie. „M-am intors pe scena, o sa-mi sara poliția mamelor in cap. Nu…

- O femeie de 48 de ani din judetul Iasi a fost de acord sa isi doneze un rinichi pentru a-i salva viata fiicei sale. Tanara suferea de afectiuni renale si, in urma interventiei, care a fost una reusita, va scapa de povara dializei.