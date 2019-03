Este infidelitatea ereditară? Daca te-ai intrebat vreodata daca infidelitatea este ereditara, cercetatorii din Marea Britanie vin cu un raspuns clar. Aceștia au realizat un studiu la care au participat 2.000 de oameni pentru a afla daca riști sa fii infidel in cazul in care unul din parinții tai au trișat macar odata. Conform studiului realizat de Illicit Encounters, doar jumatate din barbații care au fost infideli au afirmat ca tații lor au inșelat, iar trei sferturi din femeile cu relații extraconjugale au spus ca mamele lor nu au fost fidele. Este infidelitatea genetica? Raspunsul il da doctorul Kelberman, de la Institutul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, mai mulți ofițeri ai Poliției din Sacramento, care au raspuns la un apel in care se reclama vandalizarea mai multor mașini, l-au impușcat mortal pe Stephon Clark (22 de ani). Acesta se afla in curtea bunicii sale. Ofițerii au tras nu mai puțin de opt focuri de arma. Ulterior aveau sa…

- Rebekah Legg-Mead, 16 ani, din Marea Britanie, s-a sinucis sarind de pe Podul Waterloo. Ea a lasat un bilet de adio in care a scris ca "s-a saturat", dupa mai multe luni in care fusese harțuita la școala. Ancheta in cazul morții tinerei arata ca ea a apelat la ajutor profesionist cu opt luni inainte…

- Kristo Kaarmann (38 de ani), co-fondatorul cunoscutului serviciu de transfer de bani TransferWise, a povestit ca afacerea sa, care acum valoreaza aproximativ aproximativ 1,4 miliarde de euro, a pornit in urma unei greșeli pe care a facut-o in anul 2008. Kristo – nascut in Estonia – ocupa funcția de…

- Rezultatul este o DAUNA TOTALA oferita de catre asigurator, insa mecanicii din Marea Britanie ajung sa repare aceasta masina. Dupa impact nici motorul nu mai pornea, iar sistemul SRS Airbag a fost declansat complet pentru pasagerii din fata. In video nu se ofera…

- Rezultatul este o DAUNA TOTALA oferita de catre asigurator, insa mecanicii din Marea Britanie ajung sa repare aceasta masina. Dupa impact nici motorul nu mai pornea, iar sistemul SRS Airbag a fost declansat complet pentru pasagerii din fata. In video nu se ofera detalii despre…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni isi exprima sprijinul fata de comunitatea de romani din Marea Britanie, in contextul votului din Parlamentul britanic de respingere a Acordului privind Brexit-ul. "Reamintim ca, in cadrul negocierilor derulate la nivel european privind efectele…

- "Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt importante si pentru UE, dar si pentru noi, in tara. In primul rand, Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, trebuie sa stim ce se va intampla in Marea Britanie in continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce intr-un final…

- La 2 ani știa tot alfabetul, la 5 ani citea singur carți intregi despre știința, iar la 7 ani studiaza materia de bacalaureat! Ioana Zicman, mama lui Robert, este cea care a remarcat ca fiul sau nu este un copil obisnuit. Stabilita de mai multi ani in Marea Britanie, aceasta a acceptat sa acorde un…