- Probleme mari pe drumurile din judet din cauza precipitatiilor din ultima perioada si alunecarilor de teren. In baza unui raport operativ transmis in data de 29 martie de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Murgesti, o comisie numita prin ordin al prefectului s-a deplasat in localitatea amintita,…

- Tirrena Scavi domina topul constructorilor de autostrazi si in ultima luna, cu un progres de 2,2 puncte procentuale la Podul de la Gilau, care va lega autostrazile din jurul Clujului. Constructorul italian a ajuns la un grad de executie de 16,50%, conform datelor actualizate pe luna martie de pe site-ul…

- Huawei Consumer Business Group a lansat astazi, in cadrul unui eveniment exclusivist, ce a avut loc la Grand Palais, mult așteptatele flagship-puri ale companiei, modelele P20 si P20 Pro. Noul Huawei P20 Pro integreaza primul sistem triplu-camera Leica din lume, ambele modele aducand inovații AI, care…

- Pe 27 Martie 2018, consfințind voința romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, Basarabia se unea cu Patria-Mama-Romania! Actul Unirii repunea in drepturile existenței sale firești Națiunea Romana, teritoriul samavolnic desparțit din Trupul Țarii, revenind intre granițele naturale. Nu este doar un…

- Doi tineri de 18 ani au scapat, ca prin minune, doar cu o sperietura dintr-un accident care le-ar fi putut fi fatal. Ei au intrat, azi-noapte, cu mașina intr-un parapet al podului de peste Mureș, din cartierul aradean Micalaca, apoi au ricoșat intr-un stalp de iluminat. Autoturismul condus de tanarul…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. "Este pentru prima dată în…

- "Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand statul roman preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de actionar majoritar putem sa protejam eficient interesele statului roman si putem sa protejam inclusiv forta de munca inalt calificata de la Santierul…

- Rezultatele financiare sunt puternic pozitive, a declarat Elisabeth Stadler, Directorul General al Vienna Insurance Group (VIG), la prezentarea rezultatelor preliminare aferente anului financiar 2017 (transmisia in direct a conferintei de presa va fi disponibila incepand cu ora 10.00 AM CET la urmatoarea…

- 150 de mineri de la Jilț Nord au plecat acum din cariera spre sediul CEO de la Targu Jiu. Ei vor veni in fața CEO, nemulțumiți ca la negocierile pentru CCM au primit spor de fidelitate doar salariații TESA, pentru restul ramanand doar o majorare salariala de un milion de lei vechi. Articolul ACUM! 150…

- Transportatorul national de titei Conpet Ploiesti (COTE) propune actionarilor pentru sedinta din 26 aprilie un dividend brut pe actiune de 8,04 lei, ceea ce la preturile de tranzactionare din sedinta preanunt echivaleaza cu un randament de 7%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor publicate…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Intervenția a fost una de urgența, probabil pe baza unui studiu de oportunitate facut intre cei trei muncitori care au fost in zona. Lucrarea a fost executata de cel mai bun meseriaș la proba de batut cuie, a societații. Pentru intervenție se vor deconta: un ciocan, o cutie de cuie și doua bucați de…

- Fotbal Club Unirea Dej organizeaza sambata, 14 aprilie 2018, selecție pentru grupele de copii și juniori, copii nascuți in 2007-2008, respectiv 2009-2010. Pentru doritorii nascuți in 2007-2008 selecția va avea loc de la ora 10:30, in timp ce cei nascuți in 2009-2010 se vor prezenta de la ora 11. Conform…

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- Florin Iordache a declarat in urma cu o saptamana, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca legile justitiei vor fi puse in concordanta cu deciziile CCR, astfel incat ultimele observatii incluse in MCV sa fie rezolvate, iar Mecanismul sa fie inchis. Iordache…

- CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren,…

- „Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate” - asta stabilește articolul 22, alin. 1, din Constituția Romaniei, iar la articolul 34, alin. 1, se mai arata: „Dreptul la ocrotirea sanatații este garantat”.

- Toate ceasurile electronice din Europa care sunt conectate la rețeaua electrica au ramas in urma cu 5 minute din cauza ca cei din Kosovo destabilizeaza rețeaua europeana. Dar cum de este posibil acest lucru? Ei bine, aici intervine puțina fizica. Intai de toate trebuie menționat ca statul kosovar consuma…

- UVT Agroland nu va disputa in Timișoara primul joc din play-off. Formația feminina de volei din elita a hotarat sa dispute importantul meci cu Știința Bacau la Lugoj, in cuplaj cu partida localnicei CSM cu CSM Targoviște. Decizia a venit ca urmare a faptul ca atat Sala ”Constantin Jude” cat și UVT Oituz…

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- O banca din Republica Moldova ar putea sa-și schimbe denumirea. Este vorba de B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca", care anunța ca la 17 aprilie curent va fi convocata Adunarea Generala Ordinara Anuala a Actionarilor.

- O noua piesa alaturi de colegii sai, si prima alaturi de marea actrita Rodica Mandache, cea care ii este si profesoara. Este vorba despre buzoianul Danut Bitescu, absolvent al Liceului de Arte „Margareta Steian”, in prezent student in anul I la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion din Bucuresti.…

- 21 de proiecte au fost inscrise in competiția pentru participarea la Licitația Civila organizata luna aceasta, in orașul Targu Secuiesc, de catre Fundația Comunitara Covasna (FCC), in parteneriat cu Fundația „Wegener Pro Sanitate”. Licitația are ca scop atragerea de fonduri din sfera civila pentru…

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu. Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea acestora…

- Bistriceanu a fost numita administrator al Companiei Municipale Medicala la finalul lunii ianuarie, dupa revocarea din funcția respectiva a fostului membru CA Veronica Popescu. Mandatul Magdalenei Bistriceanu va dura pana la declanșarea procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere…

- In urma afirmațiilor facute astazi, in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, de catre președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Maricel Popa referitoare la faptul ca nici un parlamentar ieșean nu susține proiectele Iașului, cu excepția a trei din randul PSD, consideram oportune cateva clarificari:…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Programul „Casa verde plus” le va pune romanilor la dispoziție pana la 40.000 de lei pentru lucrarile de izolare termica a locuinței. Suma nerambursabila este accesibila doar persoanelor fizice. Totuși,exista mai multe cerințe care trebuie luate in calcul.

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala…

- Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia si Transelectrica, patru companii cheie pentru sistemul energetic local, vor fi reprezentate la ZF Power Summit ’18, unul dintre cele mai importante evenimente locale destinate in exclusivitate sectorului energetic. Evenimentul se va desfasura…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial…

- Fiterman Pharma susținea ca respectivului produs, atat la etichetare cat și pe site-ul de promovare vaxicumsport.ro, i s-ar fi atribuit proprietați pe care acesta „nu poate sa le posede” respectiv ca „nu contribuie la reducerea durerilor și disconfortului muscular, ca nu are efect miorelaxant, analgezic,…

- Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi – Prima masina, va beneficia de un plafon de garantare din partea statului, in valoare de 10 milioane lei, suma ramasa neutilizata anul trecut. Potrivit Guvernului, gradul de utilizare a acestui plafon a fost mic, in ultimii trei ani. “Ținand cont…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu vine cu o replica taioasa la discursul acid susținut la Palatul Cotroceni de șeful Statului. Tariceanu susține ca 2017 a fost un an economic bun și ca Iohannis nu face altceva decat sa spuna neadevaruri care alimenteaza...

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul Național Liberal a adoptat o rezoluție care atrage atenția asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile și idealurile fondatorilor sai, iar conducerea țarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Seful Casei Regale Andrew Popper a afirmat intr-un interviu la Antena 3 ca cele doua castele Peles si Pelisor au fost date Ministerului Culturii pentru o chirie foarte mica, dar ca institutia nu le-a intretinut, asa cum promisese.

- "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem pe doamna Viorica Dancila, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindca nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu stim ce gandeste, nu stim ce doreste, nu stim ce are de gand sa faca in aceasta functie. Cu domnul Grindeanu si…

- Consiliul de administrație al SDM, care supravegheaza și controleaza tot ceea ce se intampla in societate și ia toate deciziile importante, are oficial noi membri: Adam Craciunescu – PSD, Catalin Iapa – PNL, Ilie Lucian Stoinel – PNL, Ciprian Orhei – PNL și Molnar Andrei – UDMR. Va…

- O femeie din Cernavoda care a scapat de cancerul care incepea sa o macine a ajuns bataia de joc a statului roman. Din cauza bolii, femeia a ramas fara un picior. Iar drama ei de abia acum incepe: este imobilizata la pat si depinde de ajutorul sotului in fiecare clipa a vietii ei. Din pacate, Comisia…

- Redirecționeaza 2% din impozitul pe venit pe care il datorezi statului pentru susținerea ASS FC Vaslui, este apelul suporterilor pentru iubitorii de fotbal. Orice contribuabil persoana fizica are dreptul de a direcționa 2% din impozitul pe venit catre cluburile sportive, așa cum este și ASS FC Vaslui.…

- Transportatorul national de gaze Transgaz (simbol bursier TGN) anunta ca le va restitui actionarilor impozitul de 5% perceput asupra dividendelor aferente anilor financiari 2015 si 2016, ”ca urmare a demersurilor intreprinse catre autoritatile fiscale”.

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

