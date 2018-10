Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania a prezentat in fața instanței, intr-un dosar impotriva unei decizii a Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), o adresa emisa de Serviciul Roman de Informații (SRI).Adresa spunea ca “ștergerea/distrugerea datelor cu caracter…

- ONG-ul „Evolutie in Institutie", condus de Cristian Mihai Dide, anunta ca va da in judecata statul roman la CEDO, dupa publicarea deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a stabilit luni ca adunarile publice trebuie declarate in...

- Ministerul Educației Naționale a semnat, in aceasta saptamana, 2 contracte de finanțare din fonduri europene, in valoare totala de 114 milioane euro.Contractul aferent programului "Bani de liceu", cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi…

- Casa in care s-a nascut una dintre cele mai luminate minți ale neamului nostru, Constantin Brancuși, din Hobița, s-a prabușit definitiv. Fusese coteț de gaini, vanduta pe un cal și 500 de lei. Pereții, sprijiniți cu barne de lemn, au cedat. Statul roman nu a putut interveni, fiind vorba despre o proprietate…

- Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita a gazduit o dezbatere cu reprezentanti ai institutiilor publice si ai mediului de afaceri, pe teme de interes referitoare la reglementarile legislative privind prelucrarea datelor cu caracter personal. La intalnire au participat: Ancuta Gianina Opre, presedinte…

- Primaria din Miercurea Ciuc a arborat, chiar de Ziua Imnului Național, un steag negru, lucru ce a starnit numeroase reacții critice la adresa oficialitaților maghiare, din partea romanilor.Alexandru Cumpanașu, președinte al CNMR, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca daca se va mai intampla…

- Lovitura pentru statul roman in procesul de recuperare a chiriei incasate de soții Iohannis. Ministrul Finantelor recunoaște ca statul roman nu poate deveni proprietar al casei din Sibiu, prin urmare nici banii...

- Statul roman s-a folosit de banii iesenilor ani la randul! In ultimii zece ani, unul din zece ieseni au platit taxa auto, bani pe care statul roman a restituit doar o parte. "Ziarul de Iasi" a alcatuit topul sumelor pe care le-au achitat iesenii in fiecare an, in contul acestei taxe colectate de…