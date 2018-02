Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- Vremea extrema face ravagii in Romania! Autostrada A2, Bucuresti – Constanta va fi inchisa astazi. Potrivit Romania TV, ar fi vorba despre tronsonul dintre kilometrul 220 si 160, pe sensul catre Capitala. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina.Capitala…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol. In unele zone se va depune…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand majoritatea zonelor țarii. In sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, ninsorile vor fi moderate și local...

- Toate facultatile Universitatii din Bucuresti isi vor tine luni cursurile, a decis conducerea institutiei.Si Univesitatea Politehnica din Capitala a anuntat un program normal de desfasurare a cursurilor pentru ziua de luni, cu precizarea ca, in functie de evolutia vremii, se ia in calcul…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Luni, toate scolile din judetul Constanta vor fi inchise, iar masura ar putea fi prelungita si in zilele urmatoare, avand in vedere avertizarile cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori , au anuntat, duminica, autoritatile judetene. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Constanta, in sedinta…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 24-02-2018 Ora : 13:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis ultimele informații cu privire la urmatoarele fenomene din cursul zilelor urmatoare. Astfel, zonele din sudul și estul Munteniei sunt vizate de intensificari ale vantului și ninsori.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Alerta meteo pentru orele urmatoare. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri. Ninge duminica in Muntenia, vestul Dobrogei si in Bucuresti, anunta ANM. „Maine (sambata -n.r.) o sa…

- Meteorologii au emis o informare meteo valabila de sambata, ora 20:00, pana duminica, ora 06:00. Din a doua parte a zilei de sambata, 20 ianuarie aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est; in Muntenia si in Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput,…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Drumarii actioneaza cu utilaje pentru curatarea carosabilului. Politistii le recomanda soferilor, pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Meteorologii anunța ca vor fi ninsori, lapovița și intensificari ale vantului pana luni, la ora 15:00. Zonele vizate sunt cele montate, sudul, estul și sud-estul țarii. Astfel, pana luni, 18 decembrie, la ora 15, va ninge in general moderat cantitativ in Carpații Meridionali și de Curbura…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Este Cod Gaben in zona de munte a județului Prahova. Tocmai ce a intrat in vigoare la ora 08:00 și este valabil pana la ora 10:00. La altitudini de peste 1800 de metri, vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depași 70-80 km/h. Ninsoarea viscolita va determina o vizibilitate scazuta. [citeste…