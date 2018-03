Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de senzație cu o turista care a nascut chiar in Marea Roșie fac inconjurul internetului. Femeii, originara din Rusia, i s-a rupt apa chiar in... apa! Mai exact, in apele din Dahab, Egipt.

- Lizzie Tenney sufera de o boala rara, extrema, numita Xeroderma Pigmentosum, scrie ciao.ro. XP este o boala degenerativa care face ca ADN-ul din piele sa nu se mai poate reface odata afectat. E alergica la soare si a fost operata de 43 de ori de cancer de piele! Citeste si Cancerul de piele…

- A devenit pentru prima data mama, dar a intampinat imediat o serie de probleme. Mulatra Rose a dezvaluit la TV tot ce i s-a intamplat de cand a aflat ca va deveni mama, dar si dupa ce a nascut.

- Vitamina D poate proteja impotriva anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cel de ficat, conform unui nou studiu realizat de cercetatori japonezi si publicat in ultimul numar al revistei British Medical Journal, transmite Press...

- Unii oameni s-au nascut pentru a deveni celebri. E posibil ca ei sa nu iasa in evidenta neaparat, insa vor lasa mereu o impresie in urma lor.Pentru aceste 4 semne zodiacale, celebritatea e chiar dupa colt.

- In anul 1735, medicul spaniol Casal a descris o boala printr-unul dintre semnele predominante prin care se manifesta. A numit-o mal de la rosa, „boala roșeței”. Cei care sufereau cel mai mult de aceasta boala erau țaranii care mancau foarte mult porumb. Afecțiunea se manifesta prin apariția unui inel…

- O femeie din raionul Ungheni a avut parte de o surpriza neobișnuita in prima zi de primavara. Ea a nascut un baiețel și o fetița chiar acasa, relateaza Noi.md. Potrivit apropiaților proaspetei mamici, dupa declanșarea travaliului, ei au solicitat serviciul medical de urgența. Și deși ambulanța a ajuns…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca bauturile foarte fierbinți cauzeaza cancer! Agenția Internaționala pentru cercetarea cancerului clasifica bauturile fierbinți ca fiind cancerigene. Prin bauturi fierbinți ne referim la o temperatura a lichidului de peste…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului, scrie agerpres.ro.

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Vulcanul Kikai Caldera este, la ora actuala, cea mai mare amenintare pentru sute de milioane de oameni si pentru mediu. Astfel, cenusa degajata de vulcan ar putea provoca o "iarna vulcanica" ce va duce la extinctia unor zone, precum si seisme urmate de tsunami apocaliptice in Pacificul de…

- Ministerul Apararii Nationale anunta, vineri, aprobarea, in sedinta de Guvern, a proiectul de lege pentru achiziția sistemelor HIMARS. Potrivit MApN, in proiect se prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei, Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat de tip Letter of Offer and…

- Este vorba despre Streptococcus gallolyticus gallolyticus (SGG) care se localizeaza, de obicei, in tumorile de pe colon. Oamenii de știința au realizat studii pe soareci carora le-au fost administrate aceste bacterii, pentru a observa evolutia bolii. S-a constatat ca microbul administrat a facut…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Un studiu arata ca oamenii care consuma ceai fierbinte prezinta un risc crescut de aparitie a cancerului esofagian, atunci când aceasta bautura este combinata si cu viciul fumatului sau al consumului de alcool.

- Pe langa efectul revigorant, de moment, al acestor bauturi, ar trebui sa analizam cu atenție eticheta acestor produse, in compoziția carora se gasesc substanțe sintetice, care afecteaza iremediabil starea generala de sanatate. Consumul regulat al bauturilor energizante poate provoca diverse…

- Cercetatorii americani de la University of Southern California si RAND Corporation au aflat, in urma unui studiu, ca obezitatea are mai multe trasaturi cu bolile infectioase decit ne-am imaginat pina acum. Noua cercetare s-a bazat pe ideea ca fiind in societate, oamenii tind sa copieze comportamentul…

- Cel mai rar diamat din lume, scos la vanzare la Londra. Cantarește puțin peste 102 carate, este rotund și foarte stralucitor. Este vorba despre cel mai rar diamant alb din lume care este pus la vanzare in Londra. Piatra prețioasa, de diminesiunea unei capșuni, ar putea sa stabileasca un nou record in…

- Cercetatorii care studiaza celulele stem din UConn Health au publicat recent concluziile unui studiu referitor la sindromul Prader Willi in Human Molecular Genetics. Descoperirea ofera indicii care ar putea conduce la un tratament pentru Prader-Willi,...

- Odata ce te nasti, ti se atribuie un anumit semn zodiacal, dar si o poveste in spatele acesteia. In functie de zodia pe care o ai, esti predispus catre anumite boli si afectiuni. Pentru a le afla, citeste materialul de mai jos.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- O fetița de cinci ani din Statele Unite ale Americii a fost desfigurata pe viața, dupa ce a fost legata și arsa in timpul unui ritual voodoo, potrivit stirileprotv.ro Doua surori, Peggy LaBossiere, in varsta 51 de ani, și Rachel Hilaire, in varsta de 40 de ani, au supus victima unui ritual satanic,…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie ...

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- Unul dintre cei mai prestigiosi ingineri cercetatori din Statele Unite ale Americii, suceveanca Cleopatra Cabuz, a primit, ieri, o diploma de excelenta din partea Prefecturii Suceava, fiind inscrisa in acelasi timp in Cartea Valorilor Bucovinene. Evenimentul a avut loc la inceputul sedintei ...

- O ampla cercetare arata ca Statele Unite ale Americii trec printr-o epoca a „decaderii” adevarului. Mai mult, autorii spun ca aceasta tendința se observa și în Europa. Potrivit studiului, exista patru tendințe care dau forma vieții publice din SUA și care, împreuna,…

- Cercetatorii americani de la University of Southern California si RAND Corporation au aflat, in urma unui studiu, ca obezitatea are mai multe trasaturi cu bolile infectioase decat ne-am imaginat pana acum.

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- Indragostiți din liceu, casatoriți, cu cariere de succes (el – medic anestezist, ea – asistent medical) și parinții a trei copii, Les și Joy Milne au toate coordonatele unui cuplu de invidiat. Cu toate acestea, in jurul varstei de 35 de ani, Joy a observant o schimbare la soțul ei – nimic de a face…

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- In urma cu 20 de ani, Monica Lewinsky a devenit cunoscuta odata cu declanșarea celui mai mare scandal de la Casa Alba din istoria Americii. Scandalul care a facut inconjurul lumii a izbucnit in ianuarie 1998, cind stirile despre aventura tinerei stagiare cu presedintele de atunci al Statelor Unite,…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Elena are numai doi ani și opt luni. E o minune ca traiește. Intestinul și vezica ei nu sunt funcționale, așa ca o hranesc aparatele. E in spital de cand a venit pe lume și riscurile sunt foarte mari: insuficienta renala, hepatica sau o infecție mortala.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat aseara, la B1 TV, ca va depune in Parlament Romaniei, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ANFP a facut acest anunt luni, dupa ce reprezentantii tehnicianului…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie sociala in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

- Crima sangeroasa, urmata de sinucidere, in Statele Unite ale Americii! Un barbat si-a impuscat sotia si cei doi copii, apoi s-a sinucis. Cadavrele au fost descoperit vineri, in locuinta celor doi soti.

- Actrița Anca Sigartau a comentat pe marginea perioadelor dificile prin care a trecut in viața, maturisind ca mereu a avut incredere in Dumnezeu. Anca Sigartau, care a avut parte de un mare moment de cumpana in urma cu ani, cand medicii nu i-au mai dat șanse sa traiasca , este o cunoscuta actrița din…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…

- Israelul este in contact cu “cel putin 10 tari, dintre care unele din Europa” pentru a muta ambasadele la Ierusalim, a declarat viceministrul israelian de Externe, Tzipi Hotovely, citat de AFP. Radioul public citeaza surse diplomatice israeliene prin care anunta ca Romania, Honduras, Filipine si Sudanul…

- In scopul de a invinge cancerul si a asigura faptul ca nu va exista recidiva, corpul trebuie adus intr-o stare de echilibru si sistemul imunitar reconstruit si reglat fin. Deci cum sunt realizate toate acestea?

- Comunitatea Ramnicului s-a imbogatit cu inca o persoana care a implinit varsta de 100 de ani. Silvia Stanescu, nascuta in Statele Unite ale Americii, a intrat in Clubul Longevivilor, primind la domiciliu din partea Primariei Ramnicu Valcea o diploma, flori, ...