Este doliu la Hollywood! A murit actorul din „Curb Your Enthusiasm”

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...

- Doliu in lumea artistica din Romania! Pictorița Melania Ilioaia a murit la doar 31 de ani. Melania Ilioaia, tanara pictorița din Tg. Jiu in varsta de 31 de ani, nu a putut sa caștige lupta cu o boala necruțatoare. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Melania Ilioaia era absolventa a Liceului de…

- Niels Van Doorne, un atlet de origine belgiana, specialist al curselor de fond, a fost gasit fara suflare de iubita sa insarcinata in luna a saptea. Sportivul a decedat in somn, la doar 29 de ani, la sfarsitul saptamanii trecute.

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- Lumea filmului internațional este in doliu, dupa ce s-a aflat ca Douglas Rain a murit. Indragitul actor a performat timp de 32 de sezoane pe scena Festivalului Stratford din Ontario și a devenit faimos pentru faptul ca si-a imprumutat vocea computerului HAL 9000 in pelicula “2001: A Space Odyssey”,…

- Tragedie fara margini in lumea sportului! Un tanar motociclist a fost rapus de cancer, la numai 36 de ani. Boala cu care s-a luptat timp de o lunga perioada de vreme și-a infipt adanc colții in Jonathan Cantwell, care a murit in noaptea dintre miercuri spre joi.

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Joe Fay a murit subit la doar 34 de ani, a anuntat staff-ul trupei Godsmack. Nu sunt oferite alte informații referitoare la cauzele care au dus la deces. Comunicatul insista asupra pierderii uriașe suferite de familie și precizeaza ca Joe Fay era un tip modest și bun: "Cu mare regret, si in numele…