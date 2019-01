Este demential de buna! Prajitura care a innebunit planeta

Vindecarea orbului din Ierihon

Evanghelistul Luca XVIII,35 43 ne spune in aceasta Duminica, ca Iisus vindeca un orb care cersea pe drumul ce ducea in orasul biblic Ierihon.Vestea s a raspandit cu iuteala si era forfota mare, incat si acest suferind aude ca pe acolo trece Mesia.Bajbaind ajunge in ,,multimea care trecea" si striga din rasputeri: ,,Iisuse, Fiul lui David,… [citeste mai departe]