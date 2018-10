Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, trioul amoros in care este implicat principalul favorit la caștigarea titlului de campion, la cea de-a doua ediție a concursului ”Exatlon”.(Super oferta de angajare) Yamato Zaharia traiește in secret o poveste de dragoste cu fosta iubita…

- Weekendul a inceput promițator pentru Bianca Dragușanu! Fosta prezentatoare de la “Te vreau langa mine” a ieșit la o cina tarzie in compania unui bogataș chinez, iar cei care au vazut imaginile s-au gandit imediat la povestea de dragoste dintre Monica Gabor și miliardarul Mr. Pink. Intalnirea cu tanarul…

- Fosta actrita de telenovele a devenit mai discreta cu viata personala, dupa esecul relatiei cu Ionut Ghenu, actualul iubit al solistei Lora. Doinita Oancea (35 de ani) se iubeste de doi ani cu un tanar cu muschi, barba si tatuaje, pe care nu doreste insa sa-l faca celebru, asa ca nu se prea afiseaza…

- La inceputul acestui an, fostul președinte executiv al PMP Valeriu Steriu a demarat o acțiune in instanța impotriva unei foste iubite, Simona Munteanu. (Super oferte la accesorii gaming) Deputatul i-a solicitat femeii cu care are un baiețel sa faca un test de paternitate, dosar care, insa, nu s-a finalizat.…

- Irina Columbeanu se afla in vacanța la mama sa, Monica Gabor, și din fotografiile postate pe rețelele de socializare, cele doua par a se distra de minune alaturi de baiețelul lui Mr.Pink. De mai bine de o luna, Irina Columbeanu , fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu, in varsta de 11 ani, se…

- Monica Gabor a refuzat vehement s-o opereze pe Irina pe banii lui Mr. Pink. Milionarul chinez s-a oferit sa suporte cheltuielile legate de intervenția la ochi a fetiței de 11 ani, dar fostul manechin a spus ca tot ce ține de Irina trebuie rezolvat de ea și de tatal Irinucai, Irinel Columbeanu. Monica…

- Cristian Borcea și Valentina Pelinel au plecat in vacanța, la Capri, Italia. Nu singuri, ci alaturi de un alt cuplu celebru, omul de afaceri Nicușor Stan și partenera de viața a acestuia. Borcea nu lasa nicio zi sa treaca aiurea, ci se bucura de fiecare dintre ele, dupa ce a fost eliberat condiționat,…