ESTE DE GROAZA! Un sofer de 48 ani din Galati detine recordul de viteza pe soselele din Buzau. Pentru ce viteza a fost sanctionat si cate carnete retinute si amenzi au aplicat politistii buzoieni

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati 27 de soferi…

- Politistii rutieri au aplicat 9.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut peste 500 de permise de conducere in urma celor aproape 3.500 de actiuni si interventii efectuate in ultimele 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Rutiere (IGPR) transmis, duminica, AGERPRES,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 228 de sanctiuni contraventionale. Cei mai multi dintre contravenienti au fost conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza (63),…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 696 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 201.000 de lei.

- Politistii se afla permanent in teren, desfasurand activitati pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice. Ieri, au fost constatate peste 500 de infractiuni, au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute peste 250 de permise de conducere. La data de 28 februarie…

- Cu ocazia zilei de 1 Martie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau vor oferi in trafic femeilor aflate la volan sau ca pietoni un martisor si ”o primavara frumoasa si lipsita de incidente in trafic”. Actiunea este o traditie pentru IPJ Buzau si se va desfasura in

- Intre 21 și 25 februarie, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, au retras 7 certificate de inmatriculare și au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale, in zona Marginea. Amenzile au totalizat 35.400 de lei. Totodata, polițiștii au confiscat peste 47 de metri cubi de material lemnos, in valoare…

- In cadrul acțiunii, desfașurate intre 22-25 februarie, polițștii bihoreni au aplicat 402 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 167.735 lei. „307 sancțiuni au fost aplicate pentru depasirea limitelor legale de viteza, 15 pietoni au fost sancționați pentru traversari…

- In perioada 21 – 22 februarie, politistii maramureseni au organizat, pe raza judetului, opt actiuni pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie. In cele doua zile au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 37.v000 de lei si au fost retinute sase permise de…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au aplicat 239 de sanctiuni contraventionale si au retinut 17 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. 40 dintre sanctiuni au fost aplicate conducatorilor de autovehicule…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 515 sanctiuni contraventionale, iar 51 de permise de conducere au fost retinute ca urmare a neregulilor constatate. Cei mai multi dintre contravenienti…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- 179 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, dintre care 100 de la ordine publica, 23 de la rutiera si 28 de la investigatii criminale, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au organizat o razie pentru depistarea si sanctionarea faptelor antisociale.…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu polițiști din cadrul Secției de politie Rurala Blaj si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei rutiere si prevenirea accidentelor…

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- Polițiștii clujeni au efectuat, în weekend, o serie de controale pe raza comunei Florești.”În perioada 2.02.2018 - 4.02.2018, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au acționat în Târgul Auto Transilvania, în târgul de animale…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 210 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 55.000 lei.

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. Impotriva a sapte dintre conducatorii auto sanctionati din cauza vitezei, a fost luata si masura tehnico-administrativa de retinere a permisului in vederea suspendarii…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o serie de controale în trafic, în noaptea de vineri spre sâmbata, pe raza comunei Florești.”La data de 26/27 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor…

- Intre 26-28 ianuarie, politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat pe soselele bihorene pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza…

- Pentru depistarea soferilor care depasesc limita de viteza, politistii au utilizat aparatul de masurare a vitezei TRUCAM. În cadrul actiunii, au fost verificate 30 de autovehicule si au fost legitimate 45 de persoane. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 24 de sanctiuni…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 265 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 74.000 de lei.

- Politistii rutieri au continuat activitatile preventive pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate 356…

- Politistii au aplicat 6.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat 627 de infractiuni si au retinut 350 de permise de conducere in ultimele 24 de ore. "In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.700 de evenimente, au aplicat peste 6.800 de sanctiuni contraventionale si au constatat…

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- Politistii rutieri din Timis au actionat in trafic, in ultimele patru zile, in tot judetul. Aceștia au acordat 328 de sanctiuni contraventionale soferilor care nu au respectat regulile in trafic. Viteza este in topul infracțiunilor in continuare, 102 soferi fiind sanctionati pentru nerespectarea limitei…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2 milioane de lei. In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Peste…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii…

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…

- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din perioada 5 - 7 ianuarie (...) * Indisciplina in trafic sanctionata de politisti/ Aproape 400 de sanctiuni contraventionale si 34 permise de conducere retinute La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera…

- In perioada 6-7 ianuarie, politistii maramureseni au intervenit la 89 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 32 de infractiuni si au aplicat peste 250 de sanctiuni contraventionale, conform IPJ Maramures. In acest week-end politistii…

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km h, pe autostrada A2. In perioada 2 ndash; 7 ianuarie a.c., politistii Brigazii…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, 105 politisti au acționat zilnic pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile de poliție au intervenit la 264 de evenimente sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Polițiștii au constat in aceasta…

- Pentru siguranta cetatenilor, peste 350 de politisti au acționat in perioada 29 decembrie – 2 ianuarie, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

- Politistii au intervenit in prima zi a noului an la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 750.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor au constatat peste 700 de infractiuni. De asemenea, au retinut…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor,…

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…

- Parcul auto al Poliției buzoiene s-a innoit. La data de 21 decembrie, au fost distribuite autospeciale noi catre unitatile teritoriale ale Politiei Romane, iar Inspectoratului de Politie Judetean Buzau i-au revenit 7 autospeciale Dacia Logan, in vederea utilizarii in misiunile desfasurate pentru siguranta…

- In urma neregulilor constatate la firme din municipiul Buzau, politistii au intocmit doua dosare penale si au aplicat o amenda de 10.000 de lei. De asemenea, au fost confiscati bani si bunuri, a caror valoare depaseste 15.000 de lei. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie. Pe linie de viteza, au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, iar impotriva a 6 soferi care au depasit cu…

- Polițiștii din Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 17 percheziții la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. La data de 13 decembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni…

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

