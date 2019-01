Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost emise coduri portocaliu si rosu pentru conditii meteorologice severe joi si vineri, informeaza…

- MAE a emis o avertizare de calatorie pentru cetatenii romani care calatoresc in Bulgaria, unde sunt anuntate coduri portocaliu si galben de precipitatii mixte in 10 si 11 ianuarie, scrie news.ro."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in zilele de 4 si 5 ianuarie 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, vineri si sambata, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii…

- Daca vreți sa va faceți planuri in zilele urmatoare, e bine sa verificați din timp cum va fi vremea in București in weekend-ul 15-16 decembrie. Vom avea parte de ninsori, vant puternic și vreme in general inchisa in urmatoarele doua zile. Vezi galeria foto + 6 + 6 Administrația Naționala de Meteorologie…

- Partidul populist de dreapta Fidesz, condus de premierul maghiar Viktor Orban, a adoptat miercuri noi legi, in ciuda protestelor opozitiei din parlament si a revoltelor de pe strada. Aproximativ 3.000 de demonstranti s-au adunat joi in fata parlamentului si, mai tarziu, au blocat traficul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, urmare a atacului armat de marti de la Strasbourg, ministrul francez de Interne a anuntat decizia declansarii nivelului maxim de alerta Vigipirate…

- UPDATE Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs-Elysees, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 'vestelor galbene', adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…