- In ultimii 8 ani, industria turismului din Europa a inregistrat o crestere constanta. Potrivit datelor oficiale, statele membre au atras 560 de milioane de turisti. Asta arata ca turismul dobandeste o importanta tot mai mare pentru cresterea economica,...

- Un deținut de la penitenciarul Miercurea Ciuc s-a indragostit de femeia psiholog din inchisoare și i-a marturisit dragostea in scris. Cum femeia și-a anunțat superiorii, deținutul a devenit agresiv și i-a trimis alte scrisori amenințand-o cu moartea, pe ea și familia sa, spunand și ca va fi desfigurata…

- O parte din averea adunata de regretatul designer Karl Lagerfeld va ramane pisicii sale, Choupette, de care acesta era foarte atașat. Karl Lagerfeld, unul dintre cei mai reprezentativi designeri din lume, a incetat din viața marți, la varsta de 85 de ani. Omul care a condus Chanel peste 30 de ani a…

- Ovidiu Hațegan nu va mai putea conduce meciuri in Liga Campionilor din cauza ca, in acest moment, Romania nu a implementat sistemul VAR. Dupa ce a condus trei meciuri de foc in grupele Ligii Campionilor in actualul sezon, Barcelona - Inter 2-0, Juventus - Manchester United 1-2 și ȚSKA Moscova - Real…

- Tribunalul Constanta a acordat un nou termen de judecata in dosarul in care Viorel Costache, fost inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii militari ai DNA. Cauza a fost amanata pentru data de 5 martie, fata de lipsa martorilor…

- 70 persoane, intre care angajati ai Academiei de Studii Economice din Moldova și intermediari din afara instituției, au fost retinute, fiind banuite de organizarea unei retele de coruptie prin intermediul careia solutionau promovarea examenelor contra-cost.

- Tribunalul București a decis, miercuri, condamnarea companiei Hexi Pharma, acuzata ca a comercializat dezinfectanți diluati, la o amenda penala de 2.600.000 lei, judecatorii dispunand dizolvarea societatii.Directorul firmei, Flori Dinu, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare.…

- Dosarul privind incendiul produs, in 21 ianuarie 2017, in clubul Bamboo din Capitala a fost clasat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti sub aspectul infractiunilor de distrugere, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…