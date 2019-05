Stiri pe aceeasi tema

- An de an, in prima vineri de dupa Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Crestinii prezenti la sfintele lacase de cult vor lua parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub denumirea de Aghiasma Mica. Lume multa este asteptata la Manastirea Chiuzbaia, unde staretul Varlaam…

- Salvia alba este o planta deosebita, apreciata inca din cele mai vechi timpuri pentru proprietațile ei tamaduitoare și miraculoase. Ea este o planta melifera, originara din California, fiind folosita inca din cele mai vechi tipuri de catre indieni și alte popoare pentru oficierea ritualurilor de purificare…

- Potrivit istoricilor, cand vorbim de bucatele traditionale de Paste, cu semnificatie aparte pentru toti crestinii, trebuie sa amintim in primul rand de paine si vin, mentionate de mai multe ori in textul sacru al Bibliei ca alimente incarcate de o bogata simbolistica, scrie secretele.com. Citeste…

- Este deja o tradiție ca maicuțele de la Timișeni-Șag sa vopseasca cele o mie de oua, an de an. Dupa ce sunt vopsite, ouale sunt așezate in forma de cruce in curtea manastirii. Ouale roșii vor fi puse pe masa de Paști și vor fi date oamenilor nevoiași. In Vinerea Mare, dinaintea Sfintelor Paști,…

- Joia Mare este cunoscuta aici, in Vurpar ca ziua in care se roșesc ouale. Legenda spune ca Maica Domnului, care venise sa-și planga fiul rastignit, a pus coșul cu oua langa cruce și acestea s-au inroșit de la sangele care picura din ranile lui Iisus. Read More...

- Icoana Maicii Domnului ”Odighitria” este cautata de credincioși pentru puterea de a vindeca boli. Preotul Antonie Cumpata ne-a spus ca mai mulți oameni și-au recapatat vederea dupa ce s-au rugat la aceasta. ”Cunoaștem în Chișinau câteva cazuri când icoana…

- Busuiocul, "cea mai veche planta", asa cum mai este numita, este una dintre cele mai versatile, aromate si apreciate plante atât în bucatarie dar si în medicina naturista.

- An de an, in data de 24 februarie, spiritualitatea populara celebreaza o sarbatoare autohtona, Dragobetele, protectorul iubirii. Legenda care circula in localitatea Albeni, din Argeș, spune ca Dragobetele este fiul Babei Dochia, un tanar frumos si nemuritor precum Sanzienele si Rusaliile. Legenda mai…