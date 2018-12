Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost inclusa de ESPN intr-un top al sportivilor care au dominat disciplinele lor in 2018. Halep, care incheie al doilea an consecutiv pe prima pozitie mondiala, a cucerit in 2018 primul sau titlu de Grand Slam, ea fiind nominalizata de ESPN…

- Romanian tennis player Simona Halep, world's No.1, was included by the ESPN in a compiled list of the 20 most dominant athletes of 2018. Halep, who concluded the second consecutive year as the world leader, won in 2018 her first title of Grand Slam, being ranked by the ESPN on the 9th position…

- Simona Halep, 27 de ani, a avut un an 2018 de excepție: a terminat pentru a doua oara pe locul 1 WTA, a caștigat Roland Garros și a jucat finala la Australian Open. Performanțele Simonei Halep nu au ramas neremarcate. Jurnaliștii americani de la ESPN au alcatuit topul celor mai buni sportivi din 2018,…

- Simona Halep are lipici la suporteri! Numarul 1 mondial a caștigat, pentru al doilea an la rand, premiul de jucatoarea favorita a fanilor. Tenismena a vorbit in mai multe randuri despre rolul important pe care il au pentru ea fanii. „Suporterii mei vin oriunde joc, este incredibil. Sunt mulți, mulți…

- Simona Halep a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018, aceasta fiind pentru prima data când jucatoarea de tenis din România câstiga trofeul. Astfel, Simona Halep le-a devansat pe Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka si Caroline Wozniacki.…