Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National din Iasi prezinta cea de-a doua premiera a actualei stagiuni. Piesa care este pusa in scena poarta semnatura scriitorului, regizorului si scenografului Crista Bilciu. Este vorba despre spectacolul „Ana de hartie” si este unul dintre cele cinci texte finaliste ale concursului de dramaturgie…

- Timișoara nu mai are firme care sa presteze servicii de deszapezire din luna aprilie. Din primavara și pana in prezent, angajații PMT nu au reușit sa dea drumul licitației pentru un nou contract. Se mai așteapta dupa o aprobare de la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice. Daca incepe sa ninga…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in aceasta dimineata transportul public a stationat mai bine de jumatate de ora pe strazile Alexe Mateevici si Vasile Alecsandri, din cauza unui incident in urma caruia a fost avariata reteaua de contact a IM "Regia Transport

- Marti, 11.09, a fost semnat contractul pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie Reabilitare imobil str. Lunga nr. 1 (fostul cinematograf Astra). Obiectivul acestui contract este ca, prin reabilitarea cladirii, aceasta sa reintre in circuitul public. Astfel este necesara proiectarea si…

- Deva a ramas fara transport public de calatori, dupa ce firma care a asigurat acest serviciu si-a retras microbuzele si autobuzele de pe rutele din municipiu. Primaria a gasit, luni, o solutie de avarie.

- Pe amplasament lucreaza firma Drumuri Bihor, care deține contractul multianual de intreținere drumuri, aferent malului stang al Crișului Repede. Lucrarile constau din amenajare locurilor de parcare, a spațiilor verzi aferente, executarea rețelei de iluminat și a celei de canalizare…

- Primaria comunei Corbu a atribuit recent un contract de servicii de paza pentru institutiile situate pe raza comunei Corbu. Valoarea contractului este de 425.408,76 lei, fara TVA. Firma castigatoare este Kokkai Comimpex SRL.Obiectul contractuluiPaza si interventia trebuie sa fie asigurata de catre o…

- Primele patru cismele cu apa potabila introduse la inceputul acestui an de primarul Londrei, Sadiq Khan s-au dovedit extrem de populare in randul londonezilor, care saluta aceasta initiativa in contextul verii toride si al masurilor de reducere a numarului sticlelor de plastic, transmite Reuters, informeaza…