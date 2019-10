Esop: Topul livrarilor de spatii de birouri noi urmareste strans numarul de absolventi din marile centre universitare

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii septembrie 2019, 138 de elevi de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj implicați in proiectul Proiectul privind Invațamantul secundar (ROSE) / Subproiectul Devenind EU / Becoming I, vor beneficia de o excursie gratuita de doua zile. Cei mai meritoși elevi de la Liceul…

- Livrarile de spatii de birouri in Capitala au ajuns la aproape 180.000 mp in prima jumatate a anului, comparativ cu 141.800 mp in intreg anul 2018, iar pana lafinalul lui 2019, aproape alti 370.000 mp de proiecte noi sunt anuntate spre livrare. In...

- Iulius, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si operator de proiecte mixte din Romania, a inaugurat vineri, la Timisoara, proiectul mixt Iulius Town, alaturi de Atterbury Europe, care cuprinde cea mai mare suprafata de retail din afara Bucurestiului -...

- Cel mai recent studiu realizat de Banca Mondiala, „Rethinking Lagging Regions", plaseaza Iasul pe locul 3 in Romania dupa Bucuresti si Cluj-Napoca, indicand un dinamism economic ridicat. Studiul arata ca in Iasi „universitatile au permis dezvoltarea unor domenii care produc valoare adaugata mare, de…

- Pana la sfarsitul acestui an, alte opt cladiri de spatii de birouri, cu o suprafata inchiriabila cumulata de aproximativ 141.000 mp, vor fi livrate pe piata de profil din Capitala, toate proiectele aflandu-se deja in constructie, cu un grad de ocupare...

- Cladiri de birouri nou construite la marginea orașului sau partere de bloc special destinate activitaților comerciale pe bulevarde mari din Capitala, indiferent unde iți arunci privirea gasești in București spații de inchiriat la tot pasul. De la salone de infrumusețare, la sedii de banci, patiserii…

- COS, unul dintre cei mai importanti furnizori de mobilier si solutii pentru amenajarea de spatii de birouri din Romania si dealer al grupului international Steelcase, a inregistrat o cifra de afaceri de 38 milioane de euro in 2018 pe piata locala.

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…