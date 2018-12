Eseu asupra identităţii ontologice a omului cu şoarecele la Chişinău E frecventat – spuneam atunci – mai cu seama de tineri, de regula cu cate un MacBook, fie Air, fie Pro, ca semn de exclusivism, suportabil totusi, daca ne gandim ca mai toti vin sa-si faca temele, deci nu sa se dea, ca pe-aiurea, in stamba. La mercurial e mai bine sa nu privesti, desi demancarea evoca foarte plauzibil mestesugul bunicii, care nu stia de E-uri si gatea ce-avea crescut in gradina. Ei, bine, tocmai aici, intr-un mic paradis ce pare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De 1 decembrie 2018, romanii sarbatoresc 100 de ani de la Marea Unire din 1918, fiind prilej de bucurie și voie buna. La Alba Iulia sunt așteptați oameni din toate colțurile țarii pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei. In Alba Iulia au fost numeroase festivitați dedicate Centenarului Marii Uniri.…

- 36 de copii cu varste intre 4 si 14 ani, din toate colturile tarii, si-au etalat frumusetea si talentul in cadrul concursului Miss Prince and Princess Romania. Evenimentul, organizat la acest sfarsit de saptamana de Școala de prinți și prințese „Gift of Beauty” intr-o locatie deosebita – spectaculoasa…

- "Era cineva din pasageri, eu chiar nu il cunosc. Dupa ceva timp de la decolare, cand eram la o altitudine de 10 mii de metri, era noapte tarziu, care dormeau, care mai citeau, la un moment dat a venit insoțitoarea de bord și m-a rugat sa o ajut. Urmatoarea intrebare a mea a fost, „cu ce sa va ajut?".…

- Puțini cunosc astazi ca, in somptuosul palat care adaposteste Muzeul de Arta al Republicii Moldova a functionat altadata o scoala de fete renumita pentru calitatea si pregatirea corpului profesoral. Istoria edificiului principal in care este gazduit actualul Muzeu Național de Arta Al Moldovei incepea…

- Planul de acțiuni privind asigurarea securitații și minimizarea riscurilor la utilizarea gazelor petroliere lichefiate, a fost prezentat astazi la Guvern. Documentul a fost elaborat la solicitarea premierului Pavel Filip, in urma exploziei produse la Chișinau in luna octombrie curent.

- O imagine șocanta a fost descoperita de locuitorii sectorului Rișcani, din Chișinau. Un polițist de la patrulare a fost gasit impușcat in cap pe strada "Studenților . Polițistul decedat a fost...

- Parlamentul European a votat miercuri o rezoluție privind implementarea Acordului de Asociere UE – Republica Moldova. Eurodeputații au denunțat capturarea statului de "interese oligarhice", suprimarea justiției, sfidarea angajamentelor asumate, invalidarea alegerilor in Chișinau, neglijarea recomandarilor…

- Experiența unica pentru 100 de copii din familiile social vulnerabile din Edineț, Anenii Noi, Rezina și Chișinau. Picii au jucat fotbal alaturi de fotbaliștii echipei naționale a Republicii Moldova.