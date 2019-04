"Esente de leadership", un antrenament de business si cariera propus de antreprenoarea Antoaneta Banu

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa increderii in propria persoana este una dintre marile probleme ale romanilor. Cati dintre noi suntem in stare sa mergem in fata unui public numeros fara sa tremuram, cel putin, sau cate intalniri importante nu de dau fiori de emotie? Mihaela Ginju, un manager cu experienta si antreprenor…

- Printre numeroșii elevi ai județului nostru ce decid sa efectueze activitați de instruire practica sau de studiu in cele 31 de țari care sunt partenere Erasmus, se regasesc și 32 de elevi ai Liceului Tehnologic Silvic Campeni, grupați in 2 fluxuri. Primul flux i-a avut ca protagoniști pe elevii clasei…

- Leadership pentru Viitor este un atelier dedicat constanțenilor care inca mai cred in a aduce schimbari pozitive in oraș. Organizatorii iși propun ca alaturi de antreprenori locali și invitații Atelierului sa identifice modele de business relevante pentru viitor. La eveniment vei putea interacționa…

- Intr-un context dinamic și in continua transformare, avem nevoie sa fim conectați in permanența la ce se intampla in jurul nostru și sa acordam atenție lucrurilor care ne pot impacta stilul de viața, cariera, modelele de business, viziunea sau chiar comportamentele interumane și fața de tehnologie.…

- Seria de articole despre cum sa-ti construiesti o afacere de e-commerce de succes continua cu cea de-a cincea componenta-cheie – Suportul. Articolele sunt scrise de Vlad Diaconu, specialist eCommerce si fondator Startups.eu. Inscrie-te la ecomTEAM 2019 pentru a discuta cu Vlad si multi alti…

- Grupul de Initiativa John Maxwell Team Bacau, impreuna cu Grupul de Initiativa Antreprenoriala Fabricat in Bacau organizeaza o noua editie a evenimentului international de Leadership si Business LIVE2LEAD, care va avea loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau pe 21 și 22 februarie 2019, in…

- Federatia Internationala de Sah (FIDE) a lansat, marti, o campanie pentru ca ''sportul mintii'' sa fie inclus in programul Jocurilor Olimpice de vara din 2024, de la Paris, transmite Reuters. FIDE a facut apel ca formatele mai rapide ale sahului, sahul rapid si blitz, sa…

- Victor Ponta il acuza pe Liviu Dragnea ca, prin amendamentele depuse la proiectul de buget pe 2019, vrea sa dea banii taiați de la serviciile de informații și redirecționați la Sanatate direct unei firme americano-israeliene care produce testele prenatale numite "Panorama".