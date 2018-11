Eşecuri care nasc succese

Succesul se poate naste si din esecuri. Acest lucru vrea sa-l demonstreze Vlad Mocanu, un tanar de 23 de ani din Oradea. Vlad a adunat intr-o carte nu mai putin de 70 de esecuri ale unor antreprenori romani, esecuri care au fost transformate in succese. „Esecuri de succes ale antreprenorilor romani – 70 de povesti despre esec care sa-ti inspire succesc” se numeste cartea ce va fi lansata luni, 26 noiembrie 2018, la ora 18:00, la Hotel Ramada. „Proiectul acesta l-am inceput anul trecut, in decembrie, cand am vrut sa ma documentez mai mult despre esecul in afaceri. Am observat ca… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Iasi a avut loc lansarea carții „Drogurile. O carte obligatorie” Autor MIHAI COPACEANU la Biblioteca Centrala Universitara MIHAI EMINESCU din Iași, Sala B. P. HAȘDEU. Evenimentul a fost organizat de catre Sucursala Teritoriala Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania, Biblioteca…

- Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare a lansat licitația pentru realizarea unei platforme nationale integrate wireless care sa asigure internet wi-fi in scolile gimanziale din toata tara. Totul la o valoare impreionanta: valoarea estimativa a contractului…

- Prin „#ErasmusDays 2018”, acestea au ajuns la publicul larg din peste 200 de tari din Europa. Cu acest prilej, la Liceul „Lucian Blaga” au fost lansate doua noi proiecte Erasmus+, pentru perioada 2018-2020: „EUropean practical training for IT skills enhacement and career development – EU…

- Dunarea este Autostrada Albastra a Europei, si prea putini o vad asa si „cam toate guvernele au cam uitat sa o fructifice“. Asta a spus, in cadrul recentei conferinte sustinuta la Resita, seful PNL Caras-Severin, Marcel Vela. „Voi propune ca PNL sa sustina investitii pentru a asigura…

- Liderul PRO Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila a dat OUG pe legile justiției, iar apoi a fugit din țara. Ponta considera ca ceea ce face PSD, cu OUG negociate noaptea la partid și adoptate a doua zi in ședința de Guvern, este o bataie de joc pe care nu a mai intalnit-o.”Sunt…

- Oradea și Aradul au deja proiecte depuse și chiar aprobate pentru a cumpara tramvaie noi pe fonduri europene, dar Timișoara inca nu a finalizat documentația. Primarul Nicolae Robu susține ca in curand vor fi depuse proiectele pentru fonduri europene pentru tramvaie, urmand sa fie ceruta finanțare pentru…

- Acestea inlocuiesc paiele actuale din material plastic. Mai mult, distribuția acestor produse eco se face pe raza municipiului Oradea cu doua scutere electrice. Bihon.ro & JB. Cum v-a venit aceasta idee? Kohr Zsolt: Ideea mi-a venit in urma vizitarii mai multor targuri,…

- In cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, o noua expoziție de arta fotografica a fost vernisata miercuri, fiind organizata de Asociația Internaționala „Euro Foto Art” in parteneriat cu Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural. 72 de fotografii alb-negru si color au…