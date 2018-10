80% dintre romani știu ca asigurarea locuinței impotriva dezastrelor naturale este obligatorie și 75% știu ca nu vor primi despagubiri de la bugetul de stat sau din cel local in cazul unor dezastre naturale, daca nu au incheiat o astfel de asigurare, arata un studiu realizat de IRES pentru Uniunea Asiguratorilor (UNSAR). Cu toate acestea, peste 80% din totalul locuințelor din țara nu erau asigurate impotriva acestor dezastre la jumatatea acestui an. Amintim ca Guvernul a alocat in acest an 514,5 milioane de lei catre autoritațile locale și centrale pentru inlaturarea efectelor calamitaților produse…