Stiri pe aceeasi tema

- Partidul inființat de fostul premier Victor Ponta a fost validat electoral la recentele alegeri europarlamentare. Deși avea de mai mult timp in Parlament destui membri pentru a constitui un grup parlamentar, prezența lui Liviu Dragnea in fruntea Camerei Deputaților a blocat orice fel de discuții…

- Rezultatul dezastruos de la alegerile europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea au generat disperare in interiorul PSD. Mulți lideri se tem de o disoluție a partidului, iar una dintre tabere a incercat sa-i faca oferta de revenire lui Victor Ponta.Citește și: SURSE - Intalnire Dancila…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, face o analiza, tarziu in noapte, dupa ce a vazut rezultatele aproape finale ale numaratorii voturilor. El susține ca in perioada urmatoare PNL și Iohannis vor incerca sa dea jos Guvernul, USR și PLUS vor forța anticipatele, in timp ce PSD va ține cu dinții de guvernare.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a facut declarații dupa rezultatele anunțate de BEC. El le-a cerut liderilor PSD sa țina partidul unit, iar premierului Dancila i-a solicitat sa nu-și depuna mandatul, indiferent de presiuni.„PSD a mai trecut prin astfel de momente, momente mult mai rele și mult mai…

- Se anunța o surpriza uriașa, in fața careia PSD reacționeaza cu un discurs antieuropean! Rezultatul poate fi decis de faptul ca, la fiecare doi votanți de acum patru ani s-a adaugat inca unul astazi! Azi, prim-ministrul Viorica Dancila a rostit o fraza nebagata in seama la adevarata ei duritate și periculozitate.…

- "Nu mi-a fost si nu imi este in continuare foarte usor sa le solicit tuturor colegilor mei si simpatizantilor care vin la aceste mitinguri sa nu riposteze. A fost foarte greu, foarte, foarte, foarte greu ca la Iasi niciun membru, niciun simpatizant sa nu riposteze. A fost o munca de lamurire dusa…

- In opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, nu se mai pune problema restructurarii guvernamentale avand in vedere ca PSD se teme sa-și testeze majoritatea in Parlament dupa ce președintele Iohannis a anunțat ca refuza remanierea propusa de prim-ministrul Dancila.Digi24: „Ce a reusit…

- "PSD va pierde urmatoarele alegeri, pentru ca nu poate sa scape de domnul Dragnea si doamna Dancila. Inteleg ca urmatoarele alegeri le vor castiga cei de la USR, PNL, UDMR sa guverneze. Noi o sa fim, fata de ei, o opozitie serioasa, constructiva, pro-europeana. (...) Deci noi vom fi cea mai serioasa,…