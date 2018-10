Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni, ocupanta locului I in Liga a II-a inaintea etapei a VIII-a, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de Luceafarul Oradea si si-a pierdut pozitia in clasament, in favoarea echipei Sportul Snagov, informeazș news.ro.Ludusan a marcat in minutul 86.…

- Astazi, de la ora 11:00, se disputa cinci meciuri din etapa a 7-a din Liga a 2-a. De la ora 12:30 are loc ultima partida a zilei, UTA - Academica Clinceni, care va fi live pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. CS Mioveni, locul 4, va juca pe teren propriu cu Energeticianul, locul 10, in timp…

- Clasament 1.Acad Clinceni 6 5 0 1 21-3 15 2.Sportul Snagov 6 4 2 0 10-2 14 3.AFC UTA 6 4 1 1 10-5 13 4.CS Mioveni 6 4 0 2 12-5 12 5.FC Arges 6 3 3 0 9-4 12 6.Pandurii Tg Jiu 6 3 2 1 12-8 11 7.Petrolul Ploiesti 5 3 1 1 8-2 10 8.Chindia Targoviste…

- Sambata au avut loc cinci partide din etapa a șasea a Ligii 2 la fotbal. Academica Clinceni s-a impus cu 1-0 pe teren propriu impotriva ACS Poli Timișoara și se afla pe primul loc al clasamentului, cu cinci victorii consecutive.

- Program / rezultate: Vineri, 17 august: ora 18.00: ACS Petrolul – Pandurii Targu Jiu ora 18.00: CS Mioveni – CS Balotesti Sambata, 18 august: ora 11.00: Dacia Unirea Braila – UTA Arad ora 11.00: Farul Constanta – Academica Clinceni ora ...

- Pandurii Targu Jiu va juca vineri meciul de deschidere a etapei a treia a Ligii a 2-a. Gorjenii vor face deplasarea la Ploiesti, unde vor juca in compania echipei locale Petrolul. Cele doua echipe sunt la egalitate de puncte, dar prahoven...

- Pandurii Targu Jiu a inceput actualul campionat cu numai 16 jucatori valizi, acestia fiind foarte tineri, cu o medie de varsta de 20,1 ani. Antrenorul Adrian Bogoi a fost multumit de jocul lor in prima etapa, castigata c...

- Astazi a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalaului, tragerea la sosrti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019.In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare,…