- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a suferit o infringere rusinoasa, in preliminariile Ligii Campionilor, cu FC Astana, cu 1-0. Golul a fost inscris de Postnikov in minutul 68. FC Astana: Eric -...

- CFR Cluj a susținut antrenamentul oficial in Kazahstan inaintea partidei cu Astana de marți, din primul tur preliminar din Liga Campionilor. Astana și CFR Cluj se intalnesc in turul I al Ligii Campionilor. Prima manșa are loc marți, de la ora 16:00, pe TV DigiSport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, sambata seara, dupa castigarea Supercupa Romaniei , ca simte o mare bucurie, dar gandul sau merge acum la meciul pe care formatia pe care a invins-o, CFR Cluj, il va disputa, marti, in deplasare cu FC Astana, in primul tur preliminar…

- CFR Cluj va infrunta formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece de kazahii de la FC Astana, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Nyon.

- Echipa kazaha FC Astana, adversara lui CFR Cluj in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, a avut rezultate notabile in ultimii ani in cupele europene. FC Astana a castigat anul trecut pentru a cincea oara consecutiv campionatul Kazahstanului, care se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.…

- CFR Cluj și-a aflat adversara din primul tur al Ligii Campionilor. Ardelenii vor juca impotriva echipei Astana, din Kazakhstan. Primul meci va avea loc in deplasare (9/10 iulie), iar returul este programat o saptamana mai tarziu (16/17 iulie), in Romania, informeaza MEDIAFAX.CFR Cluj a dat,…

- Campioana României nu este cap de serie și va avea o misiune dificila înca din runda inaugurala în Champions League. Formația antrenata de catre Dan Petrescu este în Grupa 1 a urnelor și are ca posibile adversare pe Astana (KAZ), Ludogoret (BUL), Steaua Rosie Belgrad (SRB),…

- CFR Cluj nu este cap de serie in turul I preliminar al Ligii Campionilor, editia 2019/2020, si poate da peste un adversar dificil inca din primele manse, potrivit grupelor anuntate, luni, de UEFA.