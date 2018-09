Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele doua meciuri bifate de Marius Copil (82 ATP) in circuitul masculin au fost impotriva lui Marin Cilici (7 ATP). Mai intai, a pierdut dupa o confruntare pe muchie de cutit la Cincinnati, iar acum la US Open.

- Copil a fost condus cu 5-2 in primul set, dar a revenit si a castigat la tie-break. Insa in urmatoarele doua seturi, Cilici a reusit cate un break si s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 17 minute. Pentru participarea la aceasta competitie, tenismenul roman va primi 37.395 de dolari…

- Marius Copil (27 de ani, 92 ATP), singurul jucator roman aflat pe tabloul masculin de la Cincinnati, a reușit o victorie deosebit de importanta in primul tur al turneului Masters 1000 din Statele Unite. Romanul l-a invins in primul tur pe neamțul Philpp Kohlscreiber (34 de ani, 35 ATP, fost numar 16),…

- Marius Copil, locul 93 ATP, s a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Washington, cu premii in valoare totala de 2,1 milioane de dolari, informeaza RomaniaTV.net. Marius Copil l a invins in turul doi la Washington pe francezul Jeremy Chardy, locul 43 ATP si…

- Marius Copil l-a invins in turul doi la Washington pe francezul Jeremy Chardy, locul 43 ATP si cap de serie numarul 14, care a fost direct acceptat in mansa a doua, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 15 minute de joc. In optimi, Copil va evolua contra tenismenul britanic Andy Murray, locul 832 ATP…

- Americanul Sam Querrey, nr.5 pe lista capilor de serie, s-a calificat in optimile de finala ale turnelui ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii in valoare de 715.455 dolari, dupa ce a dispus marti in doua seturi, 6-2, 6-3, de mexicanul Lucas Gomez. Alte rezultate consemnate marti in primul tur:…

- Anul acesta au participat 12 echipe: 97 elevi, profesori si cercetatori din Belarus, Bulgaria, Franta, Georgia, Germania, India, Romania, Rusia. Turneul este organizat sub forma unei dezbateri stiintifice pe echipe adresat elevilor de liceu din toata lumea. Scopul sau este de a stimula interesul pentru…

- Campionatul Mondial a schimbat radical ierarhiile in cursa pentru Balonul de Aur. Daca Ronaldo ramane in continuare marele favorit, Messi a ieșit de pe podium. Luka Modric pare mai aproape decat oricine in ultimii 10 ani sa intrerupa supremația lui Messi și Ronaldo. Capitanul Croației are un turneu…