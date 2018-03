Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1...

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1 (0-0) in ultimul meci din Grupa a 4-a a turului de elita. Tricolorii antrenati…

- Constantin Dima, absent azi din cauza suspendarii, a reacționat dupa ce Romania a pierdut cu Ucraina la Ploiești, scor 1-2 și a ratat calificarea la Euro 2018. Fundașul lui Dinamo, imprumutat la Sepsi, face insa o promisiune. "E o durere foarte mare. Am avut niște rezultate notabile in primele doua…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European din Finlanda, dupa ce a fost invinsa, marti, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (0-0), de reprezentativa Ucrainei, in ultimul meci din Turul de Elita.

- Alexandru Mațan, 18 ani, a fost schimbat de selecționerul Adrian Boingiu dupa 64 de minute in meciul cu Ucraina U19, pierdut de tricolori la Ploiești, scor 1-2. Fotbalistul de la Viitorul, care a marcat 3 goluri in precedentele doua meciuri, a avut o evoluție modesta și i-a lasat locul lui Claudiu Micovschi,…

- Romania U19 a pierdut dramatic partida cu Ucraina, scor 1-2, in prelungirile partidei, deși in minutul 77 avea 1-0.Tricolorii au pierdut meciul dupa un gol marcat in prelungiri, de ucraineni. Citește și: Este pe faraș! RUPTURA intre conducere și jucatorul de AUR al lui Gigi BecaliNationala…

- Naționala Under 19 de fotbal a Romaniei a ratat incredibil calificarea la Campionatul European din vara acestui an (are loc in Finlanda), dupa ce a primit un gol in minutul 92...Tricolorii au pierdut cu 2-1 meciul cu Ucraina, dupa o partida pe care echipa antrenata de Adrian Boingiu a incheiat-o cu…

- In aceasta seara, pe "Ilie Oana" din Ploiești au venit aproape 1.500 de fani. Gazeta Sporturilor a pregatit o ediție speciala din Prahova, prin care a invitat fanii fotbalului sa vina pe stadion pentru a vedea meciul pe viu. Astfel, suporterii au continuat sa apara și dupa fluierul de start, iar o parte…

- ROMANIA U19 - UCRAINA U19 ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Selectionata de juniori a Romaniei a reusit a doua sa victorie in Grupa a 4-a din turul de elita al Campionatului European de fotbal Under-19 din acest an, 2-1 (1-1) cu Suedia, sambata, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. …

- Asta-seara, de la ora 19.00, in direct pe Digisport 1 și Pro X, se va auzi primul fluier al meciului decisiv de calificare al unei echipe naționale romanești la un turneu final de Campionat European. Pe arena Ilie Oana, din Ploiești, Vlad Dragomir și coechipierii lui de la Romania „U 19” vor da batalia…

- Adrian Boingiu are dispoziție, pentru turul de elita de la Ploiești, un lot format din jucatori crescuți in toate zonele țarii Azi, de la ora 19:00, puștii vor juca meciul decisiv pe "Ilie Oana" contra Ucrainei (liveVIDEO pe gsp.ro). Astfel, cei mai mulți provin din București, in timp ce Timișoara și…

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Meciul se joaca la Ploiești, pe "Ilie Oana", iar intrarea este gratuita. Dupa doua meciuri, Romania are 6 puncte,…

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Meciul se joaca la Ploiești, pe "Ilie Oana", iar intrarea este gratuita. La meciul din aceasta seara, decisiv…

- Jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei U19 se afla in fața celui mai important meci al carierei. "Tricolorii" intalnesc Ucraina pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, de la ora 19:00, intr-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European. Nationala U19 are nevoie de o remiza pentru…

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Dupa ce au fost incurajați de numai 350 de suporteri, cumulat, in primele doua zile, "tricolorii" U19 pot avea…

- Meciul Romania - Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European "under 19" din 2018, va avea loc tot la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, a declarat, ieri, selectionerul Adrian Boingiu."In acest moment, a ramas in continuare Ploiestiul, pentru ca in conditii atmosferice similare si…

- Bogdan Chitic Povestea plina de nostalgie și emoție, derulata sambata dupa-amiaza, la Sala Sporturilor „Olimpia”, la turneul de „old-boys” desfașurat cu prilejul retragerii din activitate a lui Daniel Chirița (44 ani), a avut la baza piramidei cațiva oameni cu adevarat dedicați fenomenului sportiv.…

- Echipa naționala de juniori sub 19 ani a Romaniei susține astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, ultimul joc din cadrul grupei 4 a Turului de Elita. Adversara tricolorilor lui Adrian Boingiu este Ucraina, iar pentru ...

- Alexandru Mațan este golgheterul Europei la U19, cu 8 reușite in preliminarii. Mijlocașul de la Viitorul, marcator a trei din cele șase goluri inscrise de Romania in primele doua partide din Turul de Elita, este optimist inaintea ultimului meci cu Ucraina. Puștiul-minune ramane concentrat. ”Inca nu…

- Meciul Romania – Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European “under 19” din 2018, va avea loc tot la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, a declarat, luni, selectionerul Adrian Boingiu, transmite News.ro . “In acest moment, a ramas in continuare Ploiestiul, pentru ca in conditii atmosferice…

- Din 2011, cand ne-am calificat ultima oara la un Euro de juniori, 38 de "naționale" au prins macar o ediție. Printre ele, Feroe, Georgia, Lituania, Estonia, Macedonia sau Malta. Cu un punct in meciul de marți, cu Ucraina, Romania poate ajunge acolo unde n-a mai fost din 2011. La un turneu final de…

- Marian Dima Sambata nu a fost doar “ziua lui Chirita” in fotbalul ploiestean, ci si a doua etapa a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oana”. Din pacate, intr-un anonimat aproape total, conditiile meteo vitrege si schimbarea programarii partidelor, echipa tarii noastre jucand…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Ucraina U19 și Serbia U19 se intalnesc astazi, de la 15:30, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești. Romania se poate califica inca de azi la Euro daca invinge, iar Ucraina nu caștiga impotriva Serbiei. Romania U19 - Suedia U19 e liveVIDEO AICI de la 20:00! liveSCORE de la 15:30 Ucraina U19 - Serbia…

- Naționala U19 a Romaniei joaca azi, de la ora 20:00, contra Suediei, al doilea meci de la Turul de Elita. Partida de pe Ilie Oana este una foarte importanta pentru tricolori, care pot obține biletele pentru turneul final din Finlanda. Meciul dintre cele doua nu este la TV, doar poate fi urmarit LIVEVIDEO…

- Radu Anton si Sebastian Munteanu sunt cei doi barladeni care vor face parte din lotul cu care reprezentativa Under 18 a Romaniei va participa la Campionatul European. Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care…

- CONVOCATI… Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European de rugby (U18) de la Poznan (Polonia). Pentru acest turneu au fost convocati 26 de jucatori, printre care si trei barladeni. Radu Anton (linia a III-a), Sebastian Munteanu (centru), ambii de la CSS…

- Selectionata de juniori a Romaniei a debutat cu o victorie categorica, 4-0 (2-0) cu Serbia, miercuri, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Matan (20, 61), Olimpiu…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. ''Stejareii'' vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima…

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Nationala Under 19 a Romaniei a invins cu 4-0 la Ploiesti selectionata similara a Serbiei. Tricolorii trebuie sa inheie pe primul loc in grupa din care mai fac parte Suedia si Ucraina pentru a se califica la EURO.

- Orele de start ale primelor meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, programate miercuri la Ploiesti, au fost modificate, din cauza timpului nefavorabil, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau. Astfel, meciul Romania…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Fosta glorie petrolista Daniel Chirita pregateste doua evenimente importante care vor avea loc in aceasta primavara. Primul, o gala spectacol dedicata echipelor de old-boys, care va avea loc pe 24 martie, in Sala Sporturilor „Olimpia”, din Ploiesti, si la care sunt asteptate 6 echipe, apoi, la finalul…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Savio, brazilianul din naționala de futsal a Romaniei, are ruptura de ligamente. Selecționerul Robert Lupu a prezentat concluziile dupa EURO 2018, intr-un interviu pentru frf.ro. Tricolorii nu a putut trece de faza grupelor, pierzand ambele partide din Grupa C, 1-4 cu Portugalia și 2-3 cu Ucraina. Dezamagirea…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Ucraian cu scorul de 3-2 (1-2), vineri seara, in al doilea sau meci din Grupa C a Campionatului European de futsal - EURO 2018, in Arena Stozice din Ljubljana, si este eliminata din competitie.

- Nationala de futsal a Romaniei a pierdut al doilea joc de la Campionatul European din Slovenia impotriva locului 8 mondial Ucraina, si nu mai are sanse de calificare in sferturile competitiei, informeaza frf.ro.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Ucraian cu scorul de 3-2 (1-2), vineri seara, in al doilea sau meci din Grupa C a Campionatului European de futsal - EURO 2018, in Arena Stozice din Ljubljana, si este eliminata din competitie. Dupa 1-4 cu Portugalia, tricolorii au facut o prima…

- Reprezentativa de futsal a Romaniei debuteaza, astazi, contra Portugaliei, in grupa C de la Campionatul European din Slovenia. Meciul va avea loc de la ora 19.00 si va transmis de Pro X. Lusitanii ocupa locul 7 in ierarhia mondiala, in timp ce Romania se afla pe 23:00. Din grupa Romaniei mai face…

- Romania, ghinionista la tragerea UEFA Nations League Tricolorii și-au aflat adversarii in noua competiție continentala care poate asigura calificarea la EURO 2020. Baieții pregatiți de Cosmin Contra vor juca împotriva Serbiei, Muntenegrului și Lituaniei. Grupa a 4-a, din care face parte…

- Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei s a calificat in play off ul Campionatului Mondial din 2019, din Germania si Danemarca, dupa ce au castigat grupa 3 de calificare, care s a jucat in Italia, la Bolzano.In ultimul meci din grupa, Romania a remizat cu Ucraina, scor 26 26, 14 11 la pauza…

- Robert Lupu, selecționerul naționalei de futsal a Romaniei, a anunțat lotul pentru Euro 2018. In ultimul cantonament dinaintea decolarii spre Slovenia, Lupu a oprit doar 15 jucatori, dintre care va renunța la unul dintre cei trei portari. Iata lotul, potrivit frf.ro : Vlad Iancu (Informatica Timișoara),…

- O luna pana la Campionatul European de futsal 2018 din Slovenia. Tricolorii sunt in grupa C, alaturi de Portugalia și de Ucraina. A ramas o luna pana cand tricolorii vor debuta in editia Slovenia 2018 a Campionatului European de futsal! In 31 ianuarie, de la ora 19:00, Romania si Portugalia se vor intalni…