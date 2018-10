Stiri pe aceeasi tema

- Deși tabara ”da” a obtinut o victorie zdrobitoare, duminica, in referendumul organizat pentru ca macedonenii sa se pronunte asupra schimbarii numelui tarii, consultarea populara a fost marcata de un absenteeism ponunțat. Peste 90% dintre alegătorii care au participat la scrutinul consultativ…

- Macedonenii se pronunța duminica la urne daca accepta schimbarea numelui țarii lor in ”Macedonia de Nord”. Acest nume ar incheia vechiul conflict cu Grecia și i-ar permite apropierea de Uniunea Europeana. Referendumul este consultativ, iar rezultatul sau va fi necesar sa fie validat de Parlament. Insa…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind noul nume al tarii…

- "Nu vad utilitatea acestui referendum. Problema casatoriei intre un barbat si o femeie e deja legiferata. Ea exista deja in Codul Familiei. Acest referendum nu aduce nimic nou din perspectiva aceasta a dreptului unui barbat de a se casatori cu o femeie si a dreptului unei femei de a se casatori cu…

- Au fost desemnati judecatorii pentru BEC la referendumul din 6-7 octombrie Foto: Agerpres Instanta Suprema i-a desemnat pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central la referendumul pentru revizuirea Constitutiei. Cei sapte judecatori sunt: Lavinia Dascalu,…

- ”Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei României în forma adoptata de Parlament?”, va fi întrebarea adresata alegatorilor la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, respectiv pentru redefinirea familiei, a anuntat dupa sedinta de guvern purtatorul…

- Saptamana a fost dominata de CExN de la Neptun in care s-au dezlanțuit curentele centrifuge din PSD. Figura centrala a fost Gabriela Firea care a declanșat un veritabil „razboi al chiloților” cu Carmen Dan in apararea prietenei sale, prefectul Cliseru. Firea l-a acuzat fara menajamente pe Dragnea ca…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a declarat, miercuri seara, ca nu era nevoie de modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, aceste documente fiind recente si abia ajunsesera sa fie aplicate corect de catre judecatori. In plus, Zegrean…