Esec pentru BC Athletic Constanta in fieful Stelei Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a pierdut, sambata seara, la Sala Sporturilor, partida din prima etapa in Grupa Galbena a Ligii Nationale, impotriva celor de la Dinamo-Stiinta Bucuresti, scor 69-85 (38-46). Constantenii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici au tinut pasul…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a debutat cu un esec in Grupa Galbena a Ligii Nationale al doilea esalon valoric al competitiei , 69 85 la pauza 38 46 pe teren propriu cu Dinamo Stiinta Bucuresti, insa gazdele au jucat curajos, castigand sfertul doi, iar in cel de al treilea care s a…

- In primul meci sustinut in 2019, care a coincis si cu debutul in Grupa Galbena a Ligii Nationale, echipa masculina de baschet Athletic Constanta a intalnit in aceasta seara pe teren propriu Dinamo Stiinta Bucuresti.Favorita a intalnirii, formatia din capitala a reusit sa se impuna, cu 85 69 la pauza…

- Formatia masculina de baschet BC Athletic Constanta va juca sambata, 19 ianuarie, de la ora 17, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la Dinamo Bucuresti, in prima etapa a Grupei Galbene din Liga Nationala. Tot in aceasta runda, in Grupa Galbena, se mai disputa partidele dintre CSO Voluntari - CSM…

- BC Athletic Constanta este una dintre surprizele placute ale Ligii Nationale de baschet masculin. Cu un parcurs de admirat, jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici si-au croit drum, in acest sezon, in primele 12 echipe ale tarii. Aflata in Grupa Galbena, BC Athletic se pregateste…

- In faza secunda a Ligii Nationale de baschet masculin, BC Athletic Constanta va evolua in Grupa Galbena, al doilea esalon valoric, iar primul meci din aceasta faza va fi sambata, 19 ianuarie, la Constanta, cu Dinamo Stiinta Bucuresti. Partida se va disputa in Sala Sporturilor si va incepe la ora 17.00."Pentru…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a castigat meciul de astazi, din deplasare, cu CS Cuza Sport Braila, din Liga Nationala, grupa B.Oaspetii s au impus cu un scor fluviu, 104 24, pe sferturi 26 4, 18 5, 33 5 si 27 10.Punctele BC Athletic au fost realizate de Ray 17, Lokhart 13, Drekalovic…

- BC CSU Sibiu a invins vicecampioana Steaua Bucuresti cu scorul de 81-66 (21-14, 21-22, 18-17, 21-13), vineri, pe teren propriu, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin. Justas Tamulis a fost cel mai bun om al sibienilor, cu 22 puncte, sustinut de Monyea Durrell Pratt, 14…