- ASU Politehnica, care a obținut trei puncte dupa doua jocuri, parea favorita certa in partida cu Daco Getica, doua eșecuri in doua jocuri și fara gol marcat. Insa planurile de acasa nu se potrivesc cu cele de la fața locului. Prima repriza a fost echilibrata, cu șanse la ambele porți. ASU Politehnica…

- Pentru al doilea meci consecutiv in actualul sezon al Ligii 2, ASU Politehnica are statut de favorita. Dupa succesul de la Tg. Jiu, alb-violetii sunt indreptatiti sa spere si la prima victorie acasa. Sambata timisorenii joaca impotriva celor de la Daco-Getica Bucuresti, grupare care a suferit pierderi…

- ASU Politehnica va incepe noul campionat cu un joc acasa in compania Mioveniului. Concitadina Ripensia va avea aparent o misiune mai dificila in debutul editiei 2019-20, urmand sa evolueze pe terenul lui FC Arges, una dintre pretendentele la promovare. Astazi la sediul FRF a avut loc tragerea la sorti…

- Timisoara va avea in urmatorul sezon de liga secunda doua echipe, ASU Politehnica si Ripensia. Niciuna nu are insa pretentii, obiectivele realiste fiind mentinerea in acest esalon si „producerea” de tinere sperante. Cele doua echipe s-au reunit la finele saptamanii trecute, iar acum sunt in obisnuitele…

- Dorit inapoi la ASU Politehnica dupa ce s-a despartit de Ripensia, atacantul timisorean a ales o trupa din Liga a III-a. Octavian Draghici a avut oferta si din strainatate, dar a semnat azi cu ACS Dumbravita, grupare care s-a clasat pe 3 in C4 in sezonul trecut. „Baietii in ghete” au in continuare un…

- Numarul de suporteri e departe de a mai fi impresionant in general la cluburile de fotbal din tara, daramite in Banat, unde inca se resimt efectele picajului „fostei” Poli. In mod inedit insa, desi intre formatiile vestice ale Ligii a II-a ASU Politehnica e momentan a treia la capitolul performanta…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…