- La o zi dupa ce l-a invins pe Nicolae Dica si l-a apropiat de demitere, Dorinel Munteanu (50 de ani) a vorbit despre cat de usor i-a fost sa "citeasca" jocul vicecampioanei in meciul de duminica seara, 1-0 la Voluntari. Dupa ce a expus slabiciunile FCSB-ului, cel mai selectionat...

- FCSB a fost invinsa surprinzator de Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, intr-un meci jucat pe teren propriu, la Voluntari, in etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Ilfovenii s-au impus prin golul marcat de Paul Batin (60). Vicecampioana a facut un joc modest,…

- FCSB joaca de la aceasta ora cu Concordia Chiajna, intr-un duel din etapa a 11-a a Ligii 1. Pentru al treilea meci consecutiv, FCSB e nevoita sa joace in "exil", la Voluntari, pe stadionul "Anghel Iordanescu". Echipa finanțata de Gigi Becali a parasit Arena Naționala din cauza costurilor mari de inchiriere…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din Liga I, ce a avut loc la Voluntari, scrie Mediafax.Golurile au fost marcate de Man in minutul 8 si Tanase in minutul 45. Cu aceasta victorie, FCSB a revenit pe primul loc in clasamentul…

- Derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1 Betano dintre FCSB si CFR va avea loc, duminica, 16 septembrie, de la ora 21.00, scrie Mediafax.Iata programul complet al etapei a 8-a, meciurile urmand a fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV: Vineri, 14 septembrieOra 18.00 Concordia…

- Au trecut doua runde din ediția 2018-2019 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, iar principala favorita a caselor de pariuri, FC Petrolul Ploiești, cu o cota de 2, se afla in grafic, in sensul ca, dupa remiza alba de pe teren propriu, de la debutul de acasa cu Sportul Snagov, a urmat succesul clar…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I, in care a revenit dupa ce a fost condusa cu 1-0, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Laidouni ’12 (penalti) pentru gazde si Ionita ’34 si Tucudean…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, luni seara, ca este incredibil ce s-a intamplat la CFR Cluj, si anume schimbarea antrenorului Edward Iordanescu dupa prima etapa a Ligii I.“Este incredibil. Nu ma asteptam, totusi a castigat Supercupa Romaniei, a jucat contra echipei care reprezinta un…