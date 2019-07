Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarasijoaca sambata, de la ora 10.30ultima partida de verificare din stagiul de pregatire din Bulgaria. „Galben – albastrii” isi vor masura fortele cu echipa locala PFC Bansko, echipa ce evolueaza in liga a 3-a Sud – Vest, a treia divizie bulgara, scrie arenamedia.ro.

- Dunarea Calarasi joaca luni, 15 iulie, al doilea meci de verificare din stagiul de pregatire din Bulgaria de la Bansko. De la ora 11.00, elevii lui Cristi Pustai isi vor masura fortele cu armenii de la FC Gandzasar Kapan, echipa care a incheiat sezonul precedent pe locul 6 in topul primei ligii, scrie…

- Dunarea Calarasise va in urmptoarele doua saptamani, in perioada (9-21 iulie, in Bulgaria, la Bansko. Cristian Pustai are la dispozitie un lot format din 23 de jucatori care se vor cantona la Hotelul Belvedere Holiday Club. Pe langa sedintele de antrenament, „galben – albastrii” vor disputa si 5 partide…

- Antrenor: Ilie Poenaru (confirmat)Veniri: Gabi Matei (Chiajna)Plecari: - ACTUALIZARE 28 iunie. Azi, in Bulgaria, de la 18.00, amical Academica Clinceni - Sabail (Azerbaidjan) Chindia Targoviste a invins-o la Clinceni, pe Academica, 3-1 (0-1), intr-un meci amical disputat intre cele doua echipe promovate…

- Dunarea Calarasi a stabilit conducerea clubului, cu tandemul Eugen Parvulescu-Cristian Pustai si face, acum, eforturi pentru completarea lotului de jucatori. „Am mai lucrat cu domnul Pustai la Medias si la Pandurii. Vom colabora, sunt sigur, bine si acum. Desi mai avem doar sase jucatori in lot cred…

- Trupa lui Ilie Poenaru se va reuni in aceasta dimineata, iar timp de zece zile, pana pe 22 iunie, se va pregati la baza proprie din Clinceni. Ulterior vor pleca intr-un cantonament montan de 10 zile in Bulgaria, la Bansko. Echipa ilfoveana si-a gasit si doi adversari pentru cele cinci amicale pe care…

- Gaz Metan Medias a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in deplasare, in etapa a 13-a a fazei play-out in Liga I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de portughezul Yazalde Gomes (87). Dunarea a jucat din min. 77 in zece oameni, Gabriel Iancu…

- Futsal START… Debuteaza turneul final al Campionatului National de futsal – U19, in care 11 echipe se vor lupta pentru castigarea titlului national. Turneul se desfasoara la Piatra-Neamt, iar CSM Vaslui debuteaza contra Galatiului, astazi, de la ora 18.00. Turneul final aduna la start 11 echipe, dupa…